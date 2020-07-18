"Языковой" законопроект авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского вызвал шквал критики и ряд протестов. В результате народные депутаты решили его не рассматривать.

#Буквы рассказывают, в чем суть данного документа и о реакции на него.

Что предлагал законопроект № 2362

“Языковой” законопроект Бужанского был зарегистрирован в Парламенте в октябре 2019 года.

Документом предлагалось отложить переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, до 2023 года.

Проект закона позволял и после 2023 года преподавать 40-60 % предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству – 20 %).

Кроме того, во всех школах Украины можно было бы преподавать “один или несколько предметов”, в том числе, на русском языке”.

Законопроект был включен в повестку дня заседания Верховной Рады 17 июля, что вызвало очень много критики.

Критика законопроекта Бужанского

”Слуги народа”

Во вторник, 14 июля, несколько десятков депутатов от фракции “Слуги народа” опубликовали на своих страницах в Facebook совместное заявление относительно законопроекта их коллеги Бужанского.

В совместном заявлении нардепы раскритиковали указанный законопроект и призвали коллег не поддерживать его.

Текст заявления опубликовали Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Богуцкая, Ростислав Тистык, Марина Бардина, Максим Пашковский, Александр Аликсийчук, Вячеслав Рублев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Анна Бондар, Дмитрий Костюк, Елизавета Ясько, Татьяна Цыба, Лада Балух, Дмитрий Гурин, Андрей Богданец, Дмитрий Налетов, Игорь Василив, Сергей Кузьминых, Александр Санченко, Иван Юнаков, Анастасия Радина, Евгений Петруняк, Александр Мариковский, Виктория Подгорная и Богдан Кицак. Отследить посты народных депутатов можно по хэштегу #єдинаДержавна в соцсети.

”Европейская Солидарность”

В “ЕС” заявили, что законопроект № 2362 – “это путь к тотальной русификации образования”.

Против законопроекта 2362 выступили профильный гуманитарный комитет Верховной Рады, Министерство образования и науки, Министерство финансов, десятки и сотни представителей общественных организаций, деятелей культуры и образования, органов местного самоуправления.

“Поддерживать этот провокационный антиукраинской проект могут только люди, которые действуют против украинского государства в интересах Москвы”, – заявили в “ЕС”.

”Языковой” омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь также призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект данного документа.

По словам Креминя, утверждение Бужанского, что законопроект “направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств”, не соответствуют действительности.

Протесты

16 июля под стенами Верховной Рады собрался митинг в защиту украинского языка и против законопроекта Бужанского. Перед митингующими выступили нардепы от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, София Федина, Николай Княжицкий, Андрей Парубий, Петр Порошенко, волонтер Мирослав Гай.

По словам народного депутата от “Евросолидарности” Ирины Геращенко, армия-язык-вера – это не лозунги, это основа украинского государства.

Она отметила, что в их фракции многие народные депутаты владеют несколькими языками и вызвала Бужанского на языковую “дуэль”.

“Я вызывают господина Бужанского на дуэль написать диктант по русскому языку. Но он его не знает, друзья! Он неуч! Он не знает русского языка. Для них (тех, кто выступает за законопроект Бужанского) – это политика, это меченая красная карта Кремля, чтобы достать ее перед выборами и швырнуть в общество”, – сказала Ирина Геращенко.

17 июля митинг под Парламентом продолжился. На второй день люди пришли на акцию с флагами Украины и плакатами с лозунгами в поддержку украинского языка.

Результат

Заместитель председателя фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук вечером 17 июля заявила, что законопроект Бужанского не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, когда начнется новая сессия, поскольку с началом учебного года он утратит смысл.

Кравчук также отметила, что внесение в повестку дня этого документа было ошибкой. Она уточнила, что на заседании комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики голосовала против этого документа (как и ряд других нардепов).

“Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это лишний раз оказался для наших оппонентов с одной и с другой стороны повод подразнить общество. Мы, как комитет, рекомендовали его отклонить”, – заявила Кравчук.