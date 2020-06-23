Компания Apple представила обновленные операционные системы для всех своих устройств.

Об этом сообщил американский ресурс о компьютерной технике The Verge.

Уточняется, что 22 июня компанией Apple была проведена конференция для разработчиков WWDC 2020, где объявили об историческом переходе MacBook на свои собственные процессоры Apple Silicon.

По словам главы Apple Тима Кука, все последующие ноутбуки компании будут использовать вместо процессоров Intel свой процессор Apple Silicon.

При этом первые ноутбуки со своим новым процессором в компании планируют выпустить уже в конце этого года, а полный переход завершится за два года.

Отмечается, что к переходу на свои процессоры компания Apple шла 10 лет, выпустив около 2 млрд процессоров для планшетов, смартфонов и смарт-часов. В компании заявляют, что преимуществом нового процессора будет эффективное энергопотребление и производительность.

Помимо того, в Apple также представили обновление операционных систем для всех своих устройств. В частности, в новой версии обновления для смартфонов, iOS 14 появятся виджеты, а также будет внедрена функция “изображения в изображении”, позволяющая сохранить проигрывание видео без выхода. Также в новых смартфонах будет работать автономный переводчик, функционирующий через приложение без Интернета. Обновится и голосовой помощник Siri, который не будет занимать весь экран, а в “карты” будет добавлен ряд экологических функций.

Обновленная система для планшетов расширит возможности рукописного ввода при помощи стилуса. Поисковые запросы можно будет вводить без клавиатуры, а рукописный текст будет трансформироваться искусственным интеллектом в печатный.

Обновления для смарт-часов Apple Watch помогут лучше контролировать режим сна. Приложение Activity будет переименовано в Fitness, а к видам физической активности будут добавлены танцы.

В Apple заявили, что браузер Safari теперь будет на 50% быстрее прогружать страницы, чем Google Chrome.

Наушники AirPods можно будет автоматически переключать между устройствами.

Также будет обновлена система Apple TV, где анонсирован выход сериала “Основа” по книгам Айзека Азимова.