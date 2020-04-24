Covid-19 Украина

обновлено 24.04.2020 в 15:01

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Что происходит в метро, пока оно закрыто – фото

В Киевском метрополитене во время карантина проходят регламентные работы.

Пятница, 24 апреля 2020, 15:50

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“В условиях карантинных мероприятий и временного прекращения перевозки пассажиров специалисты метрополитена проводят все необходимые работы по содержанию инфраструктуры предприятия в надлежащем состоянии”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на станции “Дворец спорта” проводится замена рельс и электрооборудования.

По словам заместителя главы КГГА Александра Густелева, на станциях “Золотые ворота” и “Майдан независимости” продолжаются капитальные поочередные ремонты всех эскалаторов, а в депо метрополитена проводят ремонты, техническое обслуживание и обкатку движимого состава.

Помимо того, в ближайшие дни капитальный ремонт начнется на станциях “Лукьяновская”, “Сирец” и “Арсенальная”.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

  • Движение общественного транспорта будут восстанавливать постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от COVID-19.
Теги: Пандемия, Киев, Коронавирус, метро, , карантин

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