Что происходит в метро, пока оно закрыто – фото

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“В условиях карантинных мероприятий и временного прекращения перевозки пассажиров специалисты метрополитена проводят все необходимые работы по содержанию инфраструктуры предприятия в надлежащем состоянии”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в данный момент на станции “Дворец спорта” проводится замена рельс и электрооборудования.
По словам заместителя главы КГГА Александра Густелева, на станциях “Золотые ворота” и “Майдан независимости” продолжаются капитальные поочередные ремонты всех эскалаторов, а в депо метрополитена проводят ремонты, техническое обслуживание и обкатку движимого состава.
Помимо того, в ближайшие дни капитальный ремонт начнется на станциях “Лукьяновская”, “Сирец” и “Арсенальная”.
- Ранее сообщалось, что в условиях общенационального карантина в связи с эпидемией коронавируса, метро в Киеве можно было не закрывать, если бы пассажиры соблюдали масочный режим.
- Движение общественного транспорта будут восстанавливать постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от COVID-19.