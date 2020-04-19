Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, под вечер в столичный Свято-Воскресенский храм, который непосредственно примыкает к Киево-Печерской Лавре, доставили из Иерусалима Благодатный огонь.
Перед этим Лавру оцепили сотрудники правоохранительных органов, которые наблюдают за соблюдением карантинных ограничений. Как известно, в монастыре была зафиксирована вспышка коронавируса (заболели более 100 человек). По решению киевских властей Лавра была закрыта на карантин.
В то же время управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний позвал верующих прийти в Свято-Воскресенский храм, расположенный возле монастыря, и получить Благодатный огонь.
По состоянию на вечер людей возле храма было мало. Они по очереди заходили, чтобы зажечь свои лампадки и свечи.
После начала Пасхального богослужения несколько людей стояли у храма, соблюдая дистанцию. По всей видимости, большинство киевлян прислушались к призывам оставаться дома из-за распространения коронавируса в стране.
У стен Лавры и храма продолжают дежурить сотрудники Национальной полиции и муниципальной стражи.
- В МОЗ Украины сообщали, что минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышки коронавируса в Украине.
- В поминальные дни все кладбища Киева, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.