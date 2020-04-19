В Пасхальную ночь возле закрытой на карантин Киево-Печерской Лавры усиленно дежурят правоохранители. При этом верующих практически нет.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, под вечер в столичный Свято-Воскресенский храм, который непосредственно примыкает к Киево-Печерской Лавре, доставили из Иерусалима Благодатный огонь.

Перед этим Лавру оцепили сотрудники правоохранительных органов, которые наблюдают за соблюдением карантинных ограничений. Как известно, в монастыре была зафиксирована вспышка коронавируса (заболели более 100 человек). По решению киевских властей Лавра была закрыта на карантин.

В то же время управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний позвал верующих прийти в Свято-Воскресенский храм, расположенный возле монастыря, и получить Благодатный огонь.

По состоянию на вечер людей возле храма было мало. Они по очереди заходили, чтобы зажечь свои лампадки и свечи.

После начала Пасхального богослужения несколько людей стояли у храма, соблюдая дистанцию. По всей видимости, большинство киевлян прислушались к призывам оставаться дома из-за распространения коронавируса в стране.

У стен Лавры и храма продолжают дежурить сотрудники Национальной полиции и муниципальной стражи.