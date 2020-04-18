Сегодня вечером в Свято-Воскресенский храм в Киеве привезли из Иерусалима Благодатный огонь.

Корреспондент #Букв находится на месте событий и наблюдает, как жители столицы отмечают Пасху в условиях карантинных ограничений.

Как известно, в этом году празднование Пасхи будет нетрадиционным. Из-за карантина и вспышки коронавируса власти призвали украинцев не идти в храмы, остаться дома и посмотреть богослужения онлайн.

В Киеве полиция в усиленном порядке дежурит у всех 179 храмов, которые находятся на территории города. В МВД Украины заявляли, что даже могут привлекать спецназ в случае скопления людей около храмов на Пасху.

Сегодня утром стало известно, что Благодатный огонь, несмотря на карантин, все же доставят в Украину – в столичный Свято-Воскресенский храм, который находится непосредственно возле Киево-Печерской Лавры.

Управляющий делами УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний позвал верующих прийти в храм и получить Благодатный огонь.

Стоит отметить, что людей к храму пришло немного. Огонь туда доставили около 20:00. Люди по очереди заходили, чтобы зажечь свои лампадки и свечи.

Служба в церкви проходит, но внутри могут находиться не более 10 человек. За соблюдением карантина следят правоохранители.

Так, у стен Лавры и храма много сотрудников Национальной полиции и муниципальной стражи.