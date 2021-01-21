20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-ым президентом США. Это привело в отчаяние многих сторонников теории заговора QAnon, веривших в то, что Дональд Трамп готовит масштабные аресты клики демократов-сатанистов-педофилов.

Рейчал Гринспам в статье для Insider проанализировала, как сообщество и его неформальные лидеры отреагировали на последние события.

В чатах приверженцев QAnon после инаугурации президента США Джо Байдена царило подавленное настроение. Многие испытывали чувство безнадежности.

“Чего нам сейчас ждать?”, “Держит ли кто-нибудь оборону все еще?”, “Итак, был ли Q всего лишь одной большой ложью и психозом, которым я по глупости следовал и верил более 3 лет?”, — писали они в чатах в Telegram.

На имиджбордах в обсуждениях QAnon настроение было таким же мрачным.

“Ребята и девчонки, я схожу с ума прямо сейчас. Это действительно происходит? Было ли это частью плана?”, — написал один из пользователей.

Многие приверженцы теории возлагали большие надежды на день среды. Они верили, что хоть что-нибудь, да произойдет. Что Трамп арестует Байдена или что инаугурация не состоится. Однако в конце концов Трамп попрощался и улетел во Флориду, а Байден стал президентом.

Теперь, похоже, приверженцы теории массово осознают, что правлению Трампа, и их фантазиям о его масштабной борьбе с “глубинным государством” (сатанистах-педофилах в высших эшелонах власти США и голливудской элите) пришел конец.

С этим, видимо, согласился и Рон Уоткинс — активный распространитель QAnon, сын Джима Уоткинса, владельца сайта 8chan, где публиковался информатор Q, чьи посты легли в основу теории заговора.

Обоих Уоткинсов, к слову, подозревают в том, что если сами они не являются авторами сообщений Q, то по меньшей мере связаны с творцами теории.

Последние пару месяцев Уоткинс-младший провел в активной борьбе против якобы мошенничества на выборах и за отмену победы Байдена, выступал на американском телевидении (в частности, на канале One America News Network). Теперь же он призывает свою 120-тысячную аудиторию в сети вернуться к обычной жизни.

“Мы выложились на все сто. Теперь нам нужно поднять голову и вернуться к своей жизни наилучшим образом. У нас новый президент приведен к присяге, и мы, как граждане, несем ответственность за соблюдение Конституции, независимо от того, согласны ли мы с конкретными деталями, касающимися приведенных к присяге должностных лиц”, — написал Уоткинс в Telegram.

Вопрос о том, изменят ли сторонники QAnon свою позицию после того, как произойдет инаугурация Байдена, в течение последних месяцев был в центре внимания исследователей.

Эта теория, сформировавшаяся изначально из идей о переизбрании Трампа и его борьбе с кликой, в процессе своего развития начала включать множество разношерстных элементом, в частности, дезинформацию и конспирологические теории о коронавирусе.

Из-за того, что Трамп был в центре теории, но она не исчерпывалась им одним, специалисты предполагают, что она продолжит жить и после завершения его каденции.

“QAnon может включать последние новости в свою собственную сюжетную линию, поэтому независимо от того, что происходит с Трампом, теория будет адаптироваться”, — говорила в ноябре Джоан Донован, директор по исследованиям Центра Шоренштейна по СМИ, политике и государственной политике Гарвардского университета.

Уже сегодня некоторые влиятельные фигуры в среде QAnon, как Praying Medic, призвали своих подписчиков сосредоточиться и не терять веры. Пользователь указал своим 89 тысячам подписчиков в соцсети Gab, что надежда на Трампа все еще есть. В частности, была упомянута теория о том, что в последнем обращении Трампа к нации на фоне было 17 флагов США, а 17-ая буква алфавита — Q, следовательно, он мог передать скрытое послание сторонникам теории.