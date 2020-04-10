Что такое “общественное место”, и где украинцы могут снять маски, не рискуя при этом получить штраф, разбирались #Буквы.

С 6 апреля Кабмин своим постановлением №255 ужесточил условия карантина. Штраф за их нарушение – 17-34 тысяч гривен для физических лиц и до 170 000 гривен – для должностных лиц, как это предусматривает статья 44-3 Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Граждан обязали носить маски и другую защиту в общественных местах, к которым отнесли и придомовые территории. В таких местах можно быть не более чем по двое, и только для сопровождения детей. В лесопарковых зонах можно ходить по одному, и только для выгула домашних животных. При “служебной необходимости” передвижения не ограничены, но средства защиты все равно нужно носить.

Что такое общественное место

Определение данного термина, в частности, содержится в законе, запрещающем курение в общественных местах (“О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”), а также в приказе Министерства обороны Украины “Об утверждении Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в ВСУ”. В обоих случаях определение аналогичное.

Согласно этому определению общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

В статье 13 закона о запрете курения речь идет о следующих местах:

лифты и таксофоны;

помещения и территория учреждений охраны здоровья;

помещения и территория учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных сооружений и учреждений (стадионы, спортивные площадки и т.д.);

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

общественный транспорт;

остановки общественного транспорта;

помещения заведений ресторанного хозяйства (рестораны, кафе и т.п.);

помещения учреждений культуры;

аэропорты и вокзалы;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

помещения гостиниц (и аналогичных средств размещения), а также общежитий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему посещать общественные места обязательно нужно в медицинских масках.

“Однако для восточных стран ношение масок – это давно обыденность, не требующая дополнительных постановлений. Тогда как Запад только начинает осознавать значимость этого атрибута во время пандемии”, – заявил премьер.

Можно ли ходить без маски по тротуару

Андрей Шульгин, юрист корпоративного права адвокатского объединения KachuraLawyers пояснил, что, находясь на тротуаре, который не подпадает под понятие “общественное место”, гражданин Украины формально не обязан соблюдать карантинные предписания относительно защитной маски.

Он пояснил, что законодатель хотя и установил понятие “общественного места”, но не объяснил при этом понятие “проезжая часть” и “тротуар”. Таким образом, по словам юриста, “находясь на тротуаре, гражданин формально не обязан соблюдать карантинные предписания”.

Формально, по улице даже можно бегать без маски. Но при этом следует обходить остановки транспорта как “общественные места”, чтобы избежать штрафов.

Можно ли гулять без маски в лесу или парке

Кабмин запретил посещать лесопарковые зоны и стадионы, а также находиться в общественных местах без маски. Но при этом, как утверждает адвокат Татьяна Бережная, граждане и дальше имеют право гулять в лесу, благодаря путанице в определениях.

Лес – это “тип природных комплексов (экосистема), в котором сочетаются преимущественно древесная и кустарниковая растительность с соответствующими почвами, травяной растительностью” и тому подобное. А правительство запретило гулять в “лесных участках с эстетически ценными ландшафтами, предназначенными для массового отдыха населения”. Соответственно, именно в лесу граждане и дальше имеют право гулять и заниматься спортом.

Где нужно носить маски в Киеве

Власти Киева обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.

При этом власти Киева конкретизируют, что в столице будут подразумевать под “общественным местом”. Это:

территории общего пользования (парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, проезды, спуски, пешеходные и велосипедные дорожки ; подземные переходы; пляжи; кладбища, другие территории общего пользования);

; подземные переходы; пляжи; кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: заведения торговли, оказания услуг и т.д.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных мест размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

За нарушения предусмотрено наказание: штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 34 тыс. гривен), а для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 – 170 тысяч гривен).