Оплата по реквизитам – это осуществление денежных платежей на счета компаний или на банковский счет конкретного человека. С ее помощью человек сможет оплачивать товары или услуги, переводить деньги на счета предприятий или обычных граждан. Среди населения услуга "Перевод по реквизитам", или как ее часто именуют "Адресный платеж" пользуется большим спросом, ведь зачастую ее можно проводить, сидя за компьютером дома или на работе.

Как же проводить оплату счетов по реквизитам?

Какая механика перевода по реквизитам?

Процесс перевода по реквизитам состоит из нескольких действий, необходимо:

войти на сайт платежного сервиса и выбрать услугу “Оплата по реквизитам“;

указать ФИО отправителя, ФИО или наименование получателя;

ввести данные вашей банковской карты либо другого платежного инструмента (номер карты, срок действия, CVV-код);

указать ЕГРПОУ (для юридических лиц) или ИНН (для физических лиц);

обозначить назначение платежа (здесь как правило пишут название услуги, которую вы оплачиваете, период оплаты или название организации);

перейти к оплате, указав сумму и выбрав банковскую карту.

В каких случаях можно использовать оплату по реквизитам?

С помощью оплаты по реквизитам можно проводить различные платежные операции:

оплату коммунальных услуг, кабельного ТВ, интернета и пр.;

рассчитываться в интернет-магазинах, приобретать товары или услуги;

погашать займы или штрафы;

переводить зарплату нанятым сотрудникам или ФОПам;

выплачивать налоги, пошлины или страховые взносы;

переводить деньги на карточки близких или друзей, счета компаний.

Зная реквизиты физического или юридического лица, вы сможете за считанные секунды провести необходимый платеж – не посещая отделений банков или предприятий. Достаточно иметь с собой любое устройство с выходом в интернет и платежную банковскую карту.

Где можно сделать перевод по реквизитам?

Перевести деньги на счет компании или физлица возможно несколькими способами:

в отделениях банков, предоставив удостоверение своей личности; на сайтах онлайн-платежных сервисов, такие как iРay.ua; через интернет-банкинг банка-эмитента вашей платежной карты. через электронные кошельки или виртуальные счета (могут быть ограничения по сумме и валюте перевода).

Какой способ лучше – выбирать только вам. Однако стоит отметить, что последнее время люди отдают предпочтение именно системам онлайн-платежей, которые позволяют моментально проводить нужную транзакцию “здесь и сейчас”, экономя личное время и деньги.