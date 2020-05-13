Как же проводить оплату счетов по реквизитам?

Какая механика перевода по реквизитам?

Процесс перевода по реквизитам состоит из нескольких действий, необходимо:

  • войти на сайт платежного сервиса и выбрать услугу “Оплата по реквизитам“;
  • указать ФИО отправителя, ФИО или наименование получателя;
  • ввести данные вашей банковской карты либо другого платежного инструмента (номер карты, срок действия, CVV-код);
  • указать ЕГРПОУ (для юридических лиц) или ИНН (для физических лиц);
  • обозначить назначение платежа (здесь как правило пишут название услуги, которую вы оплачиваете, период оплаты или название организации);
  • перейти к оплате, указав сумму и выбрав банковскую карту.

В каких случаях можно использовать оплату по реквизитам?

С помощью оплаты по реквизитам можно проводить различные платежные операции:

  • оплату коммунальных услуг, кабельного ТВ, интернета и пр.;
  • рассчитываться в интернет-магазинах, приобретать товары или услуги;
  • погашать займы или штрафы;
  • переводить зарплату нанятым сотрудникам или ФОПам;
  • выплачивать налоги, пошлины или страховые взносы;
  • переводить деньги на карточки близких или друзей, счета компаний.

Зная реквизиты физического или юридического лица, вы сможете за считанные секунды провести необходимый платеж – не посещая отделений банков или предприятий. Достаточно иметь с собой любое устройство с выходом в интернет и платежную банковскую карту.

Где можно сделать перевод по реквизитам?

Перевести деньги на счет компании или физлица возможно несколькими способами:

  1. в отделениях банков, предоставив удостоверение своей личности;
  2. на сайтах онлайн-платежных сервисов, такие как iРay.ua;
  3. через интернет-банкинг банка-эмитента вашей платежной карты.
  4. через электронные кошельки или виртуальные счета (могут быть ограничения по сумме и валюте перевода).

Какой способ лучше – выбирать только вам. Однако стоит отметить, что последнее время люди отдают предпочтение именно системам онлайн-платежей, которые позволяют моментально проводить нужную транзакцию “здесь и сейчас”, экономя личное время и деньги.