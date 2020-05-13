Как же проводить оплату счетов по реквизитам?
Какая механика перевода по реквизитам?
Процесс перевода по реквизитам состоит из нескольких действий, необходимо:
- войти на сайт платежного сервиса и выбрать услугу “Оплата по реквизитам“;
- указать ФИО отправителя, ФИО или наименование получателя;
- ввести данные вашей банковской карты либо другого платежного инструмента (номер карты, срок действия, CVV-код);
- указать ЕГРПОУ (для юридических лиц) или ИНН (для физических лиц);
- обозначить назначение платежа (здесь как правило пишут название услуги, которую вы оплачиваете, период оплаты или название организации);
- перейти к оплате, указав сумму и выбрав банковскую карту.
В каких случаях можно использовать оплату по реквизитам?
С помощью оплаты по реквизитам можно проводить различные платежные операции:
- оплату коммунальных услуг, кабельного ТВ, интернета и пр.;
- рассчитываться в интернет-магазинах, приобретать товары или услуги;
- погашать займы или штрафы;
- переводить зарплату нанятым сотрудникам или ФОПам;
- выплачивать налоги, пошлины или страховые взносы;
- переводить деньги на карточки близких или друзей, счета компаний.
Зная реквизиты физического или юридического лица, вы сможете за считанные секунды провести необходимый платеж – не посещая отделений банков или предприятий. Достаточно иметь с собой любое устройство с выходом в интернет и платежную банковскую карту.
Где можно сделать перевод по реквизитам?
Перевести деньги на счет компании или физлица возможно несколькими способами:
- в отделениях банков, предоставив удостоверение своей личности;
- на сайтах онлайн-платежных сервисов, такие как iРay.ua;
- через интернет-банкинг банка-эмитента вашей платежной карты.
- через электронные кошельки или виртуальные счета (могут быть ограничения по сумме и валюте перевода).
Какой способ лучше – выбирать только вам. Однако стоит отметить, что последнее время люди отдают предпочтение именно системам онлайн-платежей, которые позволяют моментально проводить нужную транзакцию “здесь и сейчас”, экономя личное время и деньги.