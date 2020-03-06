Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставках воды в Крым "подлым ударом в спину" и призвал новое правительство к консультациям.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству”, – говорится в сообщении.

Чубаров отметил, что объяснение Шмыгаля, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, ситуацию не изменило.

“Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь. При этом, абсолютно недопустимы являются попытки прикрытия подобных “инициатив” якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму”, – пояснил гол ова Меджлиса.

Он отметил, что любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь, против крымскотатарского народа.

По словам Чубарова, восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма – крымских татар и этнических украинцев.

“Очевидно, что для кардинального прорыва в восстановлении территориальной целостности Украины и защиты государственного суверенитета Украины, необходима максимальная мобилизация украинского общества. С целью консолидации, как внутри Украины, так и на международном уровне, всех усилий, направленных на скорейшую деоккупацию Крыма и восстановление государственного суверенитета Украина над Крымом, Меджлис крымскотатарского народа призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также новых членов Кабинета Министров Украины, как и все политические и общественные организации Украины, к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом крымскотатарского народа”, – резюмировал Чубаров.