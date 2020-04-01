Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил о переносе даты акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" из-за пандемии коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чубаров отметил, что согласно самым оптимистичным прогнозам эпидемиологов пик пандемии коронавируса в Украине придет на летние месяцы 2020 года. При этом, как считают врачи, очень важно “оттянуть” по времени заболевание коронавирусом, что поможет системе охраны здоровья Украины справиться с количеством заболевших.

“В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19, Штаб международной ненасильственной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства” – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма – объявляет о переносе даты его проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года”, – говорится в сообщении.

При этом новая дата проведения марша будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Глава Меджлиса добавил, что штаб акции продолжает свою работу по подготовке в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.