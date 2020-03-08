Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что заявления о подаче воды во временно оккупированный Крым являются тестов для украинцев.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

“За этими утверждениями, а потом их опровержением существует какой-то план. Кто-то очень хочет протестировать украинское общество на возможность уступок российским оккупантам”, – считает Чубаров.

При этом лидер крымских татар заявил, что никто не позволит делать уступки, когда дело касается государственного суверенитета Украины.

Как известно, Украина обеспечивала до 85 % потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. В конце февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.

В конце февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что исключает возможность поставок воды в незаконно аннексированный Крым.