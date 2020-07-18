#Буквы рассказывают об истории болезни, ее симптомах и лечении.

Что такое чума?

Чума – это острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.

Возбудителем является чумная палочка (лат. Yersinia pestis), открытая в июне 1894 года французом Александром Йерсеном и японцем Китасато Сибасабуро.

В природных очагах источниками и резервуарами возбудителя инфекции являются в основном грызуны — сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны, а также зайцеобразные. В синантропных очагах основными источниками и резервуарами возбудителя являются серые и черные крысы, а также мыши, кошки и верблюды.

Виды чумы

В зависимости от пути проникновения инфекции различаются две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Все формы чумы поддаются лечению, если выявляются достаточно рано.

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире, и возникает в результате укуса инфицированной блохи.

Возбудитель чумы бактерия Yersinia pestis проникает в организм человека в месте укуса и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, набухает и создает болезненные ощущения; такие лимфатические узлы и называют “бубонами”. На более поздних стадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые гнойные раны. Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. В случае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в легкие, и возникает более тяжелая форма чумы, которая называется легочной.

Легочная чума – наиболее вирулентная форма этого заболевания. Инкубационный период может быть чрезвычайно коротким и составлять 24 часа. Любой больной легочной чумой человек может передавать инфекцию окружающим воздушно-капельным путем. Без ранней диагностики и лечения легочная чума заканчивается летальным исходом. Однако в случае своевременного обнаружения и проведения терапии (в течение 24 часов после появления симптомов) значительная доля пациентов излечивается от заболевания.

История болезни

Чумная бацилла произошла от псевдотуберкулезной палочки не более 20 тысяч лет назад. В ископаемых останках от начала 3 до начала 1 тысячелетия до нашей эры достаточно часто встречаются фрагменты генома возбудителя легочной чумы. Геном возбудителя бубонной чумы обнаружен в ископаемых останках давностью 3800 лет.

Учебники и трактаты по медицине по традиции называют Библию одним из древнейших из дошедших до нас источников, в котором отмечен случай возникновения эпидемии чумы.

Чума в нашу эру

Первая пандемия, которая началась в Центральной Азии в середине VI века, в прав-ление импера¬тора Юсти¬ниана I, достигла Константино¬поля, который был столицей Визан¬тийской империи.

Вспышки чумы продолжались до сере¬дины VIII века. Число жертв Юстиниановой чумы оцени¬вают в 30–50 миллионов человек.

Следующий удар эта болезнь нанесла в середине XIV века. Вторая пандемия, которую позже стали называть “Черной смер¬тью”, началась примерно в 1330-х годах в Китае. По Великому шелковому пути чума дошла до генуэзского порта Кафа в Крыму, а оттуда с торговыми судами в 1347 году до Сицилии.

В 1348 году от нее погибло почти 15 млн человек, что составляло четверть всего населения Европы. В 1351 году чума поразила Польшу. К 1352 году в Европе умерло 25 млн человек, треть населения.

Третья пандемия началась в Китае в середине XIX века и закончилась примерно в 1920-х. Из Азии чума проникла в Индию, затем в порты Се¬вер¬ной и Южной Америки, на восточное и западное побережье Африки и во многие прибрежные районы Юго-Восточной Азии. Всего число ее жертв оценивают примерно в 12 миллионов человек.

Каковы симптомы чумы?

Симптомы чумы обычно включают в себя внезапное повышение температуры, озноб, головную боль и ломоту в теле, а также слабость, тошноту и рвоту.

При бубонной чуме могут также возникать болезненные воспаленные лимфатические узлы.

Симптомы легочной формы проявляются вскоре после инфицирования (иногда меньше чем через 24 часа) и включают в себя тяжелые респираторные симптомы, такие как одышка и кашель, нередко с мокротой, окрашенной кровью.

Как диагностируют чуму?

Работники охраны здоровья оценивают состояние пациента на основании симптомов. Для подтверждения диагноза требуется лабораторное исследование образца крови, мокроты (жидкости, выделяющейся из легких при кашле) или гноя из бубона.

Как лечат чуму?

Чуму можно лечить антибиотиками, и при раннем начале терапии нередко наступает излечение.

В районах, где происходит вспышка чумы, при появлении симптомов следует обращаться в медицинские центры для обследования и лечения.

Больные легочной формой чумы подлежат изоляции, и им должно предоставляться лечение обученными медицинскими работниками, пользующимися средствами защиты.

Как защититься от заражения чумой?

Чтобы предотвратить инфицирование легочной чумой, следует не приближаться (менее чем на 2 метра) к кашляющим людям и проводить меньше времени в местах массового скопления людей.

Также нельзя прикасаться к мертвым животным и нужно пользоваться репеллентами для отпугивания насекомых при нахождении в эндемичных по чуме районах.