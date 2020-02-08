Свое мнение по данному поводу он высказал в интервью “Радио Свобода”.
По словам Чумака, в данном случае не нужно “путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления”.
“Это же не связано с распространением определенной информации, которая является общественно важной, и так далее. Вся эта история связана с тем, что в офисе, в кабинете второго человека в государстве, премьер-министра, руководителя Правительства в государстве, стоят устройства, которые несанкционированно снимают информацию. Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно! Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где, как они считают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны”, – подчеркнул Чумак.
Он также выразил мнение, что правоохранителям нельзя запрещать проводить следственные действия только потому, что “это СМИ общенационального масштаба”.
“Потому что там можно же скрывать любую информацию. Давайте спрячем бомбу и скажем, что нельзя там искать ничего, потому что это же СМИ. А если там есть основания полагать, что там обрабатывалась эта информация, что там обрабатывались эти видео или аудиофайлы, они имеют право туда войти? Они имеют право. Им предоставлено право в судебном порядке? Предоставлено право. То есть закон нарушен? Закон не нарушен во время проведения обысков. Они не связаны с функционалом этой медиакомпании”, – заявил заместитель генпрокурора.
На уточняющий вопрос, есть ли данные, что на компьютере одного из сотрудников “1+1” происходил монтаж “пленок Гончарука”, Чумак ответил: ” Ну, да”.
(На видео – с 16:40)
- В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
- В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
- “1+1” связывает обыски, которые провела СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media.
- В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока. Одновременно с обысками в редакции “1+1” правоохранители провели следственные действия по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.
- Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.
- Журналисты телеканала “1+1” настаивают, что получили записи с открытых источников, в частности, с Youtube, и для этого они не прослушивали главу правительства Алексея Гончарука.