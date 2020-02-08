Свое мнение по данному поводу он высказал в интервью “Радио Свобода”.

По словам Чумака, в данном случае не нужно “путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления”.

“Это же не связано с распространением определенной информации, которая является общественно важной, и так далее. Вся эта история связана с тем, что в офисе, в кабинете второго человека в государстве, премьер-министра, руководителя Правительства в государстве, стоят устройства, которые несанкционированно снимают информацию. Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно! Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где, как они считают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны”, – подчеркнул Чумак.

Он также выразил мнение, что правоохранителям нельзя запрещать проводить следственные действия только потому, что “это СМИ общенационального масштаба”.

“Потому что там можно же скрывать любую информацию. Давайте спрячем бомбу и скажем, что нельзя там искать ничего, потому что это же СМИ. А если там есть основания полагать, что там обрабатывалась эта информация, что там обрабатывались эти видео или аудиофайлы, они имеют право туда войти? Они имеют право. Им предоставлено право в судебном порядке? Предоставлено право. То есть закон нарушен? Закон не нарушен во время проведения обысков. Они не связаны с функционалом этой медиакомпании”, – заявил заместитель генпрокурора. На уточняющий вопрос, есть ли данные, что на компьютере одного из сотрудников “1+1” происходил монтаж “пленок Гончарука”, Чумак ответил: ” Ну, да”.

(На видео – с 16:40)