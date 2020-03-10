Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Ранее Зеленский, выступая с речью на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), вспомнил командира танка Т-34 Игоря Побирченко, который вместе с экипажем первым разбил ворота концлагеря Аушвиц, и солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, вошедших в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освобождали лагерь.

Путин считает, что такое заявление обусловлено “политической конъектурой”.

“Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это – конъюнктура сегодняшнего дня. Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок”, – заявил Путин.

Также российский президент отметил, что при этом люди в Украине “боятся раскрыть рот” в ответ на подобные заявления, “потому что сразу преследование начнется”.

Путин предположил, что Зеленский позволяет себе такие заявления, потому что ему “хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку”.