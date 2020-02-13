В компании Microsoft заявляют, что в мире цифровая культура опустилась до самого низкого уровня за последние четыре года. Интернет-пользователи все чаще сталкиваются с мошенничеством, булингом и сексуальными домогательствами.

Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Так, к топ рискам 2019 года относится:

Нежелательные коммуникации

Введение в заблуждение, мошенничество и “разводняки”

Нежелательные сообщения сексуального характера

Троллинг

Так, 58 % респондентов заявили, что сталкивались с навязчивым поведением, наиболее распространенные — нежелательные контакты и онлайн-мошенничество.

45 % получали поведенческих угроз в сети (предпочтительно грубое поведение и троллинг), 37 % ― угроз сексуального характера (зачастую онлайн-домогательства), 21 % ― репутационных угроз.

По данным исследования, внешность и политика – главные мотивы грубого отношения. На эти темы указал 31 % респондентов. Неуважительное поведение на основании сексуальной ориентации назвали 30 % опрошенных, на основе религии и расовой принадлежности ― 26 % и 25 % соответственно.

Стоит отметить, что 92 % респондентов, которые столкнулись с грубым отношением, испытывали разную степень эмоционального стресса. 37 % ответили, что были сильно подавлены, 31 % – были умеренно огорчены, 24 % – испытали слабое огорчение, а 8% – особо не придали значение грубостям.

Больше всего люди страдали от “нанесения вреда личной репутации” – 80 %, что на 6 % больше годом ранее.

Урон профессионально репутации назвали 77 % респондентов, что также +6 % по сравнению с предыдущим годом.

Кибербуллинг – 74 % (+6%). С мизогинией столкнулся 71 % женщин (+15%). Разного рода дискриминации – 71 % (+5%).

Люди старшего возраста наиболее распространенной причиной онлайн-угроз называли политику (38%). Второй по популярности угрозой называли сексуальную ориентацию – 30 %. 25% респондентов сталкивались с расовой дискриминацией, 26 % – с религиозной.

Отчет за 2019 год основан на мнениях 12 520 опрошенных взрослых и подростки в 25 странах мира: взрослые в возрасте 18-74 лет, подростки в возрасте 13-17 лет.

Исследование проводилось онлайн в период с 1 по 31 мая 2019 года.