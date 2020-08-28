Covid-19 Украина

обновлено 28.08.2020 в 12:02

Всего:

114497(+2438)

Болеют:

56963(+2438)

Выздоровели:

55083(+866)

Умерло:

2451(+48)

13:30 Джо Байден заявил, что готов к дебатам с Дональдом Трампом
Партнерский материал
12:59 Ракетный бум. Тренд космоса в мире, его отражение в Украине
12:55 Ночью в Умани произошли столкновения между местными и хасидами: видео
12:27 Google посвятил дудл писателю Александру Дюма: чем он известен
11:49 МАУ отменила часть рейсов из-за запрета иностранцам на въезд в Украину: список
Партнерский материал
11:24 На АртФоруме обсудили будущее украинской культуры в контексте опыта европейских стран
11:02 Зеленскому подарили именной черный пояс по карате
10:36 У берегов Аляски всплыла российская подлодка
Партнерский материал
09:39 Волшебная палочка, или неограниченные возможности лазеров
09:09 Бывшая советница рассказала о борьбе Мелании с Иванкой Трамп за влияние в Белом доме
08:34 Финляндия не будет принимать сборщиков ягод из Украины из-за вспышки COVID-19
00:42 Зеленский отреагировал на стрельбу на трассе Киев-Харьков: «Мы не должны вернуться к «лихим 90-м»
00:07 Кулеба заявил, что из-за событий в Беларуси контакты с Минском «поставлены на паузу»

27 августа

23:55 В Харьковской области нелегально производили тесты на коронавирус
23:31 Посетителям Венской оперы запретили кричать «Браво!»
23:13 Netflix официально анонсировал сериал по играм Resident Evil
23:05 Россия может рефинансировать долг Беларуси на $1 млрд
22:30 Гендиректор TikTok уволился на фоне споров с администрацией Трампа
22:01 Кроссовок и туфель: бренд Off-White выпустил «перепутанную» пару обуви за $ 600 — фото
21:16 Боевики на Донбассе ввели смертную казнь: ООН требует прекратить ее применение
20:38 В Париже введут обязательное ношение масок на улице
19:57 Египет расширил требования для туристов по тесту на коронавирус
19:30 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 27 августа
19:01 Брэд Питт завел роман с немецкой моделью

Ночью в Умани произошли столкновения между местными и хасидами: видео

Сегодня ночью группа хасидов пытались прорваться в Умань, но местные их не пускали.

Пятница, 28 августа 2020, 12:55

Видео опубликовал депутат Уманского райсовета от партии “Свобода” Сергей Алексеев на своей странице в Facebook.

В частности, местные жители вызвали на место происшествия правоохранителей и требовали, чтобы те не пускали паломников.

В свою очередь, полицейские заявили, что не могут запретить паломникам посетить место захоронения цадика Нахмана.

В результате правоохранители пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

  • Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
  • 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
Теги: правоохоронці, стычки, хасиды, Умань

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться