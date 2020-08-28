Ночью в Умани произошли столкновения между местными и хасидами: видео

Сегодня ночью группа хасидов пытались прорваться в Умань, но местные их не пускали.

Видео опубликовал депутат Уманского райсовета от партии “Свобода” Сергей Алексеев на своей странице в Facebook.

В частности, местные жители вызвали на место происшествия правоохранителей и требовали, чтобы те не пускали паломников.

В свою очередь, полицейские заявили, что не могут запретить паломникам посетить место захоронения цадика Нахмана.

В результате правоохранители пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.