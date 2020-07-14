Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты банкиру Виктору Бабарико.

Отмечается, что Бабарыко считали наиболее серьезным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на будущих выборах. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. Лукашенко руководит страной с 1994 года.