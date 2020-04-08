Центральная избирательная комиссия начала тестирование смены места голосования на выборах в онлайн-режиме.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

“Центральная избирательная комиссия тестирует функцию смены голосования онлайн”, – написал он.

При этом, по словам Федорова, государство потратило очень много времени и сил на процесс смены места голосования на прошлых выборах.

“Теперь на следующих выборах народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим”, – пояснил он.