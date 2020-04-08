Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
“Центральная избирательная комиссия тестирует функцию смены голосования онлайн”, – написал он.
При этом, по словам Федорова, государство потратило очень много времени и сил на процесс смены места голосования на прошлых выборах.
“Теперь на следующих выборах народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим”, – пояснил он.
- В правящей партии “Слуга народа” на местных выборах откажутся от тактики выдвижения “новых лиц”.