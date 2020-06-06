Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября этого года промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область).

Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.

От указанного округа в 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва нардеп Валерий Давиденко (группа “Довира”), который трагически погиб в прошлом месяце.

Промежуточные выборы в Верховную Раду решено провести вместе с очередными местными выборами 25 октября ради экономии средств.

Как отметил председатель ЦИК Олег Диденко, одновременность двух избирательных процессов позволит сэкономить почти 11 млн гривен бюджетных средств (так как финансирование участковых избирательных комиссий будет осуществляться по одной бюджетной программе).

“К причинам назначения выборов на 25 октября 2020 года можно отнести и недостаток средств, не предусмотренных на проведение промежуточных выборов народных депутатов. А также ситуацию с коронавирусной инфекцией, ведь карантин требует дополнительных мер защиты, что влечет за собой отдельные расходы. Еще одной причиной является то, что избирательный процесс в данном округе будет продолжаться фактически полгода, если промежуточные выборы народного депутата Украины и местные выборы развести во времени”, – отмечается в сообщении.

ЦИК также обратилась к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров относительно необходимости внесения изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год” в части увеличения расходов по трем бюджетным программам (более чем на 1,2 млрд гривен).