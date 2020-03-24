Бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на промежуточных выборах в Парламент по округу № 179.

Об этом проинформировали в Центральной избирательной комиссии.

Результаты голосования Центризбирком утвердил на своем заседании 24 марта.

Светличная официально признана избранной народным депутатом Украины.

“Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179… Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года рождения, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация “Единство и развитие”, проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение”, – отметили в ЦИК.

За Светличную проголосовали 30 тысяч 194 избирателей, что составляет почти 77,55 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Стоит отметить, что на втором месте – представитель “Европейской Солидарности”, экс-нардеп Виктория Пташник. За нее проголосовали чуть более 3 тыс. граждан (7,91 %).

Ранее народные депутаты от “Слуги народа” выразили возмущение по поводу ситуации с кандидатом партии на 179 округе в Харьковской области, который был отозван, “чтобы не препятствовать” Юлии Светличной.

Довыборы были назначены из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от “Слуги народа” Алексея Кучера, избранного в одномандатном избирательном округе № 179, который позже возглавил Харьковскую область.

Отметим, что Светличную считают приближенной к экс-главе Харьковской ОГА Игорю Райнину. Она работала при нем первым заместителем и начала возглавлять Харьковскую ОГА с октября 2016 года.