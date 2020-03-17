Победителем на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область) стала бывшая глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам подсчета 100% бюллетеней, Светличная набрала 30 тыс. 194 голоса (77,54%).

На втором месте – представитель “Европейской солидарности”, экс-нардеп Виктория Пташник. За нее проголосовали чуть более 3 тыс. граждан (7,91%).

Третьей, с результатом в 1 183 голоса (3%), стала самовыдвиженец Татьяна Егорова-Луценко.

В общем, первая десятка кандидатов в нардепы по итогам голосования выглядит так:

Ранее народные депутаты от партии “Слуга народа” выразили возмущение по поводу ситуации с кандидатом партии на 179 округе в Харьковской области, которого партия отозвала, “чтобы не препятствовать” Юлии Светличной.

Напомним, для участия в них зарегистрировались четыре десятка кандидатов, в том числе Юлия Светличная (самовыдвиженец).

Довыборы были назначены из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от “Слуги народа” Алексея Кучера, избранного в одномандатном избирательном округе № 179, который позже возглавил Харьковскую область.

Отметим, что Светличная очень близка к экс-главе Харьковской ОГА Игорю Райнину. Она работала при нем первым заместителем и начала возглавлять Харьковскую ОГА с августа 2016 года.

Сейчас Райнин является председателем Харьковской областной организации партии “Оппозиционная партия -” За життя”, а Светличная баллотируется как самовыдвиженец.