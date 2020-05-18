Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В понедельник, 18 мая, на очередном заседании ЦИК был утвержден новый порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса. Он вступит в силу 1 июля 2020 года.

В соответствии с новым порядком, изменение избирательного адреса возможно безотносительно к регистрации места жительства. Это позволит внутренне перемещенным лицам и другим избирателям, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации, принять участие в местных выборах 2020 года.

Также новый порядок предусматривает, что подать заявление об изменении избирательного адреса можно как в бумажной, так и электронной форме. Подавать заявление можно в любое время, но не позднее, чем на пятый день со дня начала избирательного процесса.