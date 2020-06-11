Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

“Большое количество граждан Украины (более 1 млн человек) не имели возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит – они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства. Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос”, – говорится в сообщении.

Ранее при отсутствии прописки запрещалось участвовать в любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на общегосударственных, и на местных выборах – по месту фактического проживания.

Для этого необходимо будет обратиться с заявлением к органу ведения Госреестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса. При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.

Ранее сообщалось, что Центризбирком принял новый порядок изменения избирательного адреса. Теперь украинцы смогут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Оба решения вступят в силу с 1 июля.