Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Как сообщалось ранее, 14 января Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от “Слуги народа” Ирины Венедиктовой, которая ранее временно возглавила Государственное бюро расследований.
Ее место в Парламент занял Александр Санченко, проходивший под номер 137 в списке партии “Слуги народа”. 16 января ЦИК приняла решение о его регистрации.
“Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича”, — говорится в сообщении.
Что известно об Александре Санченко?
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.
Согласно данным движения ЧЕСНО, Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.
Он – председатель Общественного совета при Фонде “ГосМолодежЖилье”, учредитель ООО “Мейн-Стрим” и ОО “Биржа Молодежных Проектов”.
Санченко также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.
Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.
Ранее Санченко работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания “Kyiv Free Wi-Fi” (бесплатный интернет на Крещатике).
Что касается образования, Санченко окончил факультет финансов Международного университета финансов. Получил степень MBA в Международном институте менеджмента по программе “MBA in Public Administration”.
- В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР была назначена Ирина Венедиктова. После назначения Венедиктова подала заявление о прекращении депутатских полномочий.
- #Буквы рассказывали, что известно об и.о. главы Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой.