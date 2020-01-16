В Центризбиркоме признали избранным и зарегистрировали народным депутатом Александра Санченко – директора по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как сообщалось ранее, 14 января Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от “Слуги народа” Ирины Венедиктовой, которая ранее временно возглавила Государственное бюро расследований.

Ее место в Парламент занял Александр Санченко, проходивший под номер 137 в списке партии “Слуги народа”. 16 января ЦИК приняла решение о его регистрации.

“Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича”, — говорится в сообщении.

Что известно об Александре Санченко?

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.

Согласно данным движения ЧЕСНО, Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.

Он – председатель Общественного совета при Фонде “ГосМолодежЖилье”, учредитель ООО “Мейн-Стрим” и ОО “Биржа Молодежных Проектов”.

Санченко также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.

Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.

Ранее Санченко работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания “Kyiv Free Wi-Fi” (бесплатный интернет на Крещатике).

Что касается образования, Санченко окончил факультет финансов Международного университета финансов. Получил степень MBA в Международном институте менеджмента по программе “MBA in Public Administration”.