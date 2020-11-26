Сегодня, 26 ноября, в США американские семьи собираются в семейном кругу, чтобы отпраздновать традиционный День благодарения. С этим праздником связано много традиций, которые уважают все американцы.

#Буквы собрали интересные факты о Дне благодарения.

Ранее в министерстве сельского хозяйства США прогнозировали, что в 2020 году в США будут выращены 222 миллиона индеек.

Президент США традиционно устраивает прием для индейки в Белом доме за несколько дней до Дня благодарения. Президент Гарри С. Трумэн положил начало этой традиции прощения индейки, а президент Джордж Буш был первым, кто простил птицу и не стал ее есть.

Некоторые факты:

Осень 1621 – в Плимуте отметили первый День благодарения. Хороший урожай побудил губернатора Массачусетса Уильяма Брэдфорда провести фестиваль в знак благодарности. На празднике присутствовали около 90 коренных американцев.

1789 – Президент Джордж Вашингтон издает указ, которым 26 ноября объявляется Днем ​​национального благодарения.

3 октября 1863 – Президент Авраам Линкольн объявляет последний четверг ноября национальным днем ​​благодарения.

1939 – Президент Франклин Д. Рузвельт переносит День благодарения на неделю раньше, чтобы увеличить сезон рождественских покупок.

1941 – Конгресс постановил, что четвертый четверг ноября будет отмечаться как День благодарения и федеральный официальный праздник.

Первые Дни благодарности праздновали с олениной, гусем, устрицами, картофельным пюре.

Ежегодно на День благодарения американцы съедают более 46 млн тушек.

В честь Дня благодарения в 2005 году испекли тыквенный пирог, который попал в Книгу рекордов Гиннесса – он весил 916 кг.

Вмешательство Рузвельта

День благодарения раньше отмечался в последний четверг ноября в соответствии с указом Авраама Линкольна в 1863 году. Однако в ноябре 1939 года оказалось пять четвергов. А поскольку американцы традиционно думали о Рождестве только после Дня благодарения, бизнесмены беспокоились о потере драгоценных дней покупок. Поэтому президент Рузвельт провозгласил, что отмечать День благодарения следует на неделю раньше обычного.

Смещение даты вызвало хаос по всей стране, особенно в связи с конференциями колледжей по футболу, которые уже запланировали игры на 30 ноября, ожидая огромные толпы зрителей.

Некоторые губернаторы-республиканцы отказались следовать распоряжению Рузвельта, а это означало, что целые штаты отмечали день по-разному.

А магнат Альф Лэндон заявил, что импульсивность Рузвельта вызвала массовую неразбериху и обвинил президента в том, что он “сбросил все это на неподготовленную страну со всемогуществом Гитлера”.

Чтобы положить конец подобным неразберихам, Конгресс США в 1941 году принял закон, согласно которому День благодарения отмечается в четвертый четверг месяца.