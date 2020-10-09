На этих выходных, 10-11 октября состоится юбилейный Одесский полумарафон 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online. Из-за пандемии забег состоится в онлайн-формате, сообщает компания-организатор Run Ukraine. В мероприятии примут участие почти полторы тысячи бегунов.

Забеги в онлайн-формате стали популярны среди любителей спорта во время карантина. Такие забеги проходят без массового старта и столпотворения людей, а значит, не нарушают условий карантина. Каждый желающий в день мероприятия выходит на пробежку – по любому удобному маршруту – и на финише получает медаль.

Так, пробежать Одесский полумарафон можно за пределами Одессы, и даже Украины. 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online, кроме Украины, будут бежать еще в 19 странах мира. Регистрация продолжается.

Одесский полумарафон 10-11 октября состоится уже в пятый раз. Титульным партнером мероприятия второй год подряд стала сеть супермаркетов “Таврия В”.

В Одессе в парке Шевченко 10-11 октября будет организована стартово-финишная зона, где одесские бегуны смогут начать свой забег под стартовой аркой, как в докарантинные времена, и попасть под прицел профессиональных фотографов. Впрочем, общего старта не будет, а бегуны будут придерживаться дистанции и карантинных норм.

Организаторы рекомендуют преодолевать свои дистанции по Трассе здоровья ради безопасности участников, поскольку перекрытия транспортного движения из-за полумарафона в городе не будет.

В рамках 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online состоятся забеги на различные дистанции. Опытные спортсмены и аматоры испытают себя на дистанциях 10 и 21 км, а те, кто только начинает, смогут выйти на старт Jaffa Mini Marathon 4.2 км. На финише каждый сможет наградить себя медалью, которая заранее приедет к нему по почте.

К беговому празднику присоединятся известные артисты, блогеры и лидеры мнений. 10-11 октября на старт TAVRIA V HALF MARATHON Online вийдут телеведущие Слава Варда и Вячеслав Матюхин, радиоведущая Юлия Малахова, издательница bit.ua Татьяна Гринева, вокалистка группы “А.Р.М.І.Я” Светлана Сафронова, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, участник шоу “Зважені та щасливі” Дмитрий Завоюра, тренер и писательница Мари Карачина.

К тому же, бежать Одесский полумарафон будет бежать и элита украинской легкой атлетики: самый титулованный отечественный марафонец, неоднократный участник Олимпийских игр Александр Ситковский, чемпион Украины по полумарафону, участник Олимпийских игр 2016 Игорь Русс, участница лондонской Олимпиады Ольга Скрипак, бронзовый призер чемпионата ABAF по горному бегу Сергей Расчупкин, победительница Киевского полумарафона 2018 Виктория Калюжная, победитель прошлогоднего Zaporizhstal Half Marathon Роман Романенко, серебряный призер Zaporizhstal Half Marathon 2019 Николай Нижник, многократный чемпион Украины Артем Казбан, чемпион Украины по бегу на 10 000 м 2017 и 2019 годов Егор Жуков, многократный чемпион Украины по бегу на 1500м, 5000м, 10 000 м среди юниоров и молодежи Артем Алфимов, многократный чемпион Украины среди юниоров и молодежи на дистанции 1500 м Андрей Алексийчук, многократный чемпион Украины, мастер спорта международного класса Олег Каяфа.

Чтобы присоединиться к Одесскому полумарафону и получить дизайнерскую медаль, не обязательно быть профессиональным спортсменом – достаточно иметь желание и немного свободного времени 10-11 октября.

В день мероприятия надо выйти на пробежку, зафиксировав забег на GPS-приложение на телефоне. Все бегуны, которые преодолеют свою дистанцию, получат медали, которые заранее приедут к ним по почте.

Выбрать комфортную дистанцию и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия https://odesahalfmarathon.org/. Регистрация продлится до 18:00 10 октября.

Контакты:

Анастасия Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Виктория Веремеенко

тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]