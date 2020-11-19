В эти выходные, 21-22 ноября состоится юбилейный Днепровский полумарафон 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online. Из-за пандемии забег состоится в онлайн-формате, сообщает компания-организатор Run Ukraine. В мероприятии примут участие более двух тысяч бегунов.

Забеги в онлайн-формате приобрели популярность среди любителей спорта во время карантина. Такие забеги проходят без массового старта и скопления людей, а значит, не нарушают условий карантина. Каждый желающий в день мероприятия выходит на пробежку – по любому удобному для него маршруту – и на финише получает медаль.

Так, пробежать Днепровский полумарафон можно за пределами Днепра и даже Украины. 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online, кроме Украины, будут бежать еще в 21 стране мира. Регистрация продолжается.

“INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – это уникальный пример для подражания, развитие корпоративной социальной ответственности промышленной компанией Интерпайп, которая одной из первых в городе поддержала беговое событие такого масштаба и продолжает это делать. Для меня лично Днепровский полумарафон – это об отношениях, о доверии, об общих ценностях, о возможности создания чего-то важного там, где этого не хватало, – отметил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – В эти выходные мы будем бежать в разных уголках страны. Сегодня важно выдерживать дистанцию, но никто нам не запрещает быть объединенными общими ценностями, воспоминаниями, тем важным, что нас наполняет”.

Днепровский полумарафон 21-22 ноября состоится уже в пятый раз. Титульным партнером мероприятия на протяжении всех лет неизменно остается украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП.

“Несмотря на сложный год, мы искренне рады, что бег для многих стал источником положительной энергии. Самое важное, что мы поняли в этом году – насколько важна поддержка. Поддержка друга, бегущего рядом с тобой, не позволяя отступить от цели ни на шаг. Или поддержка наших врачей и больных, которую предоставляет бизнес и волонтеры. И хотя в этом году мы будем стартовать не рядом, но все равно будем поддерживать друг друга. Потому что всех нас уже пять лет объединяет любовь к бегу”, – отметила начальник управления коммуникаций ИНТЕРПАЙП Людмила Новак.

В рамках 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online состоятся забеги на различные дистанции. Опытные спортсмены и любители испытают себя на дистанциях 10 и 21 км, а те, кто только начинает, смогут выйти на старт Jaffa Mini Marathon 4.2 км. На финише каждый сможет вознаградить себя медалью, которая заранее приедет к нему почте.

К беговому празднику присоединятся известные артисты, блоггеры и лидеры мнений. 21-22 ноября на старт INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online выйдут блогер и певица Jerry Heil, телеведущие Слава Варда и Вячеслав Матюхин, радиоведущая Юлия Малахова, издательница bit.ua Татьяна Гринева, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, участник шоу “Зважені й щасливі” Дмитрий Завоюра, тренер и писательница Мари Голота, основательница студии балета Balletera Людмила Подопригора.

Также в рамках мероприятия состоится забег “Ветеранская десятка”, в котором примут участие около 300 ветеранов АТО/ООС. В беговом сезоне 2020 такие старты проходят в рамках каждого забега Run Ukraine. Во время Львовского, Киевского, Одесского полумарафонов и Киевского марафона свои дистанции уже преодолели почти 700 ветеранов АТО.

Чтобы присоединиться к Днепровскому полумарафону и получить дизайнерскую медаль, не обязательно быть профессиональным спортсменом – достаточно иметь желание и немного свободного времени 21-22 ноября.

В день мероприятия нужно выйти на пробежку, зафиксировав забег на GPS-приложение на телефоне. Все бегуны, которые преодолеют свою дистанцию, получат медали, которые приедут к ним по почте.

Выбрать комфортную дистанцию ​​и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/ .

Регистрация продолжается до 23:59 19 ноября.