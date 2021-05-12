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Ключова дистанція змагань ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021 — спринтерська дистанція з дуатлону, що включає етап бігу (5 км), етап велогонки (20 км) і потім ще один етап бігу (2.5 км). Ця дистанція підійде як для новачків, так і для досвідчених спортсменів, які бажають перевірити свою фізичну форму та зробити контрольне тренування.
В рамках івенту заплановано також міський Hoka забіг на 10 км. “Десятка” — універсальна дистанція, яка дає можливість перевірити свою підготовку та насолодитися пробіжкою весняним містом, а на фініші отримати заслужену медаль.
Також відбудуться дитячі старти — забіги на 300, 500 та 1000 м. Це чудова можливість долучити дітей до спорту, показати, що біг може бути не лише корисним, а й цікавим. Це можливість дитині проявити себе, позмагатися зі своїми однолітками, відчути атмосферу спортивного свята, отримати свою першу перемогу та медаль на фініші.
Окрім індивідуальних дистанцій, в рамках івенту ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021 передбачені також командні змагання та естафета. Учасник кожної з дистанцій отримає на фініші пам’ятну медаль.
Змагання проходитимуть із дотриманням усіх санітарних норм та правил карантину, а кожен з учасників отримає маску до та відразу після старту.
Організатор заходу Triathlon Ukraine турбується про безпеку учасників, тож на змаганнях ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021 передбачені наступні нововведення:
- реєстрація на подію відбуватиметься онлайн, через офіційний сайт;
- за бажанням, кожен учасник може замовити доставку стартового пакета у відділення НП, щоб мінімізувати додаткові контакти на СпортЕкспо;
- на СпортЕкспо та до стартового містечка учасники допускатимуться лише після проходження температурного скринінгу;
- на СпортЕкспо, у стартовому коридорі та інших місцях скупчення людей усі учасники зобов’язані носити маски: організатори суворо контролюватимуть дотримання цього правила;
- старт змагань відбуватиметься хвилями: учасники розташовуватимуться колонами таким чином, щоб відстань між ними була 1.5 м.
ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021 відкриє перший сезон змагань з триатлону, організованих Triathlon Ukraine — спільним проєктом компанії Run Ukraine та триатлонної команди Sapik Team.
У 2021 році Triathlon Ukraine організує 4 старти:
- 16 травня — ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021
- 23 травня — СПРИНТ ТРИАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021
- 4 липня — ОЛІМПІК ТРИАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021
- 25 липня — 70.3 ТРИАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021
Реєстрація триває: https://duathlon.triathlonukraine.org/