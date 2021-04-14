Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними CoinDesk, віртуальна валюта, яка спочатку створювалася як інтернет-пародія, зросла більш ніж на 85% за останні 24 години й торгується на рівні 13 центів.

Її ринкова капіталізація на даний час перевищує 17 мільярдів доларів.

Останній сплеск стався 29 січня близько рівня $0,087 на тлі скоординованих зусиль трейдерів з Reddit і уваги CEO Tesla Ілона Маска. Останній ривок криптовалюта зробила без згадки мільярдером. Інвестори все ще сподіваються, що Маск підтримає криптовалюту новим повідомленням.

Криптовалюта Dogecoin виросла більш ніж на 2000% з початку року.

Проте, навіть з урахуванням останнього стрибка, Dogecoin поки відстає від XRP, ціна якого піднялася на 33% за 24 години й більше ніж у два рази за 7 днів. Інші великі альткоіни показують скромніші результати.