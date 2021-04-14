Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними CoinDesk, віртуальна валюта, яка спочатку створювалася як інтернет-пародія, зросла більш ніж на 85% за останні 24 години й торгується на рівні 13 центів.
Її ринкова капіталізація на даний час перевищує 17 мільярдів доларів.
Останній сплеск стався 29 січня близько рівня $0,087 на тлі скоординованих зусиль трейдерів з Reddit і уваги CEO Tesla Ілона Маска. Останній ривок криптовалюта зробила без згадки мільярдером. Інвестори все ще сподіваються, що Маск підтримає криптовалюту новим повідомленням.
Криптовалюта Dogecoin виросла більш ніж на 2000% з початку року.
Проте, навіть з урахуванням останнього стрибка, Dogecoin поки відстає від XRP, ціна якого піднялася на 33% за 24 години й більше ніж у два рази за 7 днів. Інші великі альткоіни показують скромніші результати.
- У четвер, 1 квітня, засновник компаній Space X та Tesla Ілон Маск заявив, що відправить на Місяць криптовалюту Dogecoin. Ринок відреагував миттєво.
- На початку лютого Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюту Dogecoin, ніж підвищив її акції Dogecoin на 75%.