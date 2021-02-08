В Украине за восемь дней февраля цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные на сайте “Оператора рынка”, пишут “Наші гроші”.

Сообщается, что рост цены произошло на фоне дефицитов угля на складах ТЭС и аварийных остановок энергоблоков ТЭС.

Так, на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) заявила, что проверяет тепловые электростанции на предмет обеспечения топливом. Кроме того, по данным энергорегулятора, ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

В издании напомнили, что около 70% мощности тепловой генерации контролирует компания ДТЭК Рината Ахметова.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС: 2 февраля – аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена ​​Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.