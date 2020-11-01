В ноябре нынешнего года цены на газ для населения вырасли почти на 35 %.

Об этом сообщила компания “Нафтогаз Украины”.

Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа “Месячный” составляет 6,33 грн / куб. м с НДС (без стоимости распределения). Ранее стоимость этого тарифа составляла 4,70 грн/куб. м с НДС.

Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф “Годовой”, цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). При этом до 31 октября можно подключить тариф “Годовой” по цене 5,24 гривны за кубометр с НДС.

Таким образом, цена на природный газ для населения по тарифу “Месячный” выросла на 34,7 %, а по тарифу “Годовой” – на 23,1 %.

Следует отметить, что ранее в статье “Спасти “Укрнафту”: как украинцы заплатят за долги Коломойского” #Буквы писали, что ПАО “Укрнафта” – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. 43 % акций компании контролирует группа “Приват”, остальные – “Нафтогаз”. Долги “Укрнафта” накапливала с 2003 года. Все это время компания фактически полностью контролировалась олигархом Игорем Коломойским через игры с составом наблюдательного совета.

В 2014-м Парламент повысил рентные ставки за пользование природными недрами. В ответ компания, контролируемая на тот момент Коломойским, перестала платить задолженность по ренте. Только за 2016-2017 гг. долги компании выросли на 4,5 млрд грн. В 2015 году Рада внесла изменения в законодательство, которыми вернула себе контроль над компанией, но оперативное управление осталось у Коломойского. Вопрос долгов это никак не решило. И они достигли суммы более 30 млрд гривен.

Заместитель председателя НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко убедил в сентябре 2019-го членов правления в том, что надо вернуть “Укрнафте” около 2 млрд кубометров природного газа, когда-то закачанного компанией в подземные хранилища газа (ПХГ) “Укртрансгаза”. Долгие годы за газ шли споры, потому что “Нафтогаз” считал, что должен выкупить его по цене для населения (ведь населению он и продавался), а “Укрнафта” – что по рыночной.

На тот момент каждому гражданину Украины пришлось бы за это заплатить 428 грн, поскольку “Нафтогаз” выкупит этот газ за их деньги.

На данный момент из 39 млрд грн, которые “Нафтогаз“ должен отдать “Укранфте”, каждый из 36 млн украинцев отдаст уже более 1000 гривен на разъединение госкомпании и Коломойского.