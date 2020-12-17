Цена на пачку табачных изделий для оснащения электрического нагрева (ТИЭН) вырастет с действующих 50 грн до, как минимум, 80 грн. К этому приведет провал поправки, которая должна была уменьшить рост табачного акциза для ТИЭН с 300 до 200 %.

Об этом сообщают #Буквы.

За поправку проголосовали 211 депутатов при необходимых 226-ти.

Напомним, Налоговый комитет предлагал повысить акциз на ТИЭН на 200 % плюс по 30 % каждый последующий год до 2025 г.

Но поскольку депутаты поправку не поддержали, с нового года вступит в силу еще более масштабное повышение акциза на ТИЭН – сразу на 320 %.

В Украине уже около 1 млн курильщиков перешли с традиционных сигарет на ТИЭН, но резкое увеличение цен приведет к тому, что часть потребителей вновь вернется к потреблению наиболее вредных табачных изделий – традиционных сигарет, причем не факт что легальных, считают эксперты.

Также есть прогнозы, что кроме контрабандных сигарет на рынке Украины появятся также и контрабандные ТИЭН из Молдовы, Беларуси и Российской Федерации, где цены на ТИЭН будут примерно в 1,5-2 раза ниже, чем в Украине.

Несмотря на это, запланированные доходы от акциза на ТИЭН окажутся под угрозой. Что может привести к дополнительным потерям госбюджета на уровне 4,8-5 млрд грн.

Напомним, что в 2019 году доходы госбюджета от табачного акциза были недовыполнены почти на 14 млрд грн, за первые 9 месяцев 2020 – на 9,7 млрд грн.

Два крупнейших производителя ТИЭН – компании “Филип Моррис Украина” и “Бритиш Американ Тобакко Украина” уже инвестировали более 200 млн грн в развитие дистрибьютерских сетей ТИЭН – соответственно, IQOS i Glo.

Компании также имеют крупные производства в Харьковской и Черниговской областях, где работает более 2 тыс. человек. Но также эти производства являются основными клиентами для нескольких сотен средних и малых компаний, где работают более 50 тыс. человек.

“За последние годы мы инвестировали в экосистему IQOS в Украине более 140 млн долларов, обеспечили рабочими местами тысячи людей. Мы воспринимаем это повышение как прямое сообщение от правительства о том, что мы должны остановить дальнейшие инвестиции в Украину. Как государство нам говорит: нам не нужны ваши инвестиции, ваша фабрика, ваши сотрудники и потребители”, – объяснил ситуацию генеральный директор компании “Филип Моррис Украина” Костас Салварас.

Он напомнил, что у компании были большие планы перевода части мощностей фабрики компании в Харьковской области на производство ТИЭН и превращение ее в большой экспортный хаб для всей Восточной Европы.

“Наша фабрика в Харьковской области рассчитана на производство 40 млрд сигарет в год. Сейчас она работает на половину своих мощностей – 20 млрд сигарет, из которых 12 млрд идет на экспорт. Но рынок сигарет сокращается, мы планировали дополнительные инвестиции в производство ТИЭН в Украине. Это могло бы превратить нашу фабрику в экспортный центр всей Восточной Европы”, – добавил Салварас.

Но из-за “проваленной” поправки эти планы, так же как и уже вложенные иностранные инвестиции, оказались под угрозой, отметили в компании.