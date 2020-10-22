Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее Чечеткин заявил, что в этом году новинка от Apple появится в Украине только на неделю позже, чем в Соединенных Штатах и ​​будет продаваться по той же цене, что и там.

“О 12х Айфонах. Вы уже знаете, что Rozetka сыграла решающую роль в том, что Apple повысила рейтинг Украины и с 30 октября вы сможете купить на Rozetka новые, что немаловажно “белые” iPhone- всего на неделю позже, чем в США и крупных странах Европы. Я написал об этом и тут же получил сотню вопросов про цену, “аналогичную американской”. И я должен сказать, что ошибся, указав на схожесть цен со Штатами, а не с Европой.”, – написал Чечеткин.

Сегодня представитель Apple сообщил расчет цен для Украины.

“На них влияют украинские налоги, сертификация и т.д. – все, что требуют украинские правила и налоговый кодекс (каким бы обременительным это не было для бизнеса и покупателя). Все это отражается на стоимости «белого» телефона и при самом большом нашем желании мы не можем ее изменить. В итоге в Украине iPhone стоят дешевле чем в Венгрии, так же как в Италии, немногим дороже Германии, но совсем не так, как мы бы хотели. Мне жаль, что я допустил эту ошибку в посте и возможно сейчас многие огорчатся. Свои ошибки нужно уметь признавать, поэтому мы решили подарить всем, кто купит на Rozetka iPhone 12 до 3 ноября 2020 года включительно, год бесплатной доставки (Rozetka Premium)”, – отметил основатель Rozetka.

Предзаказ стартует сегодня ночью, 23/10 в 00:00.

Цены будут опубликованы так же.