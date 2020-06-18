Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

По его словам, издание “Страна.юа” опубликовало заявление Ирины Венедиктовой от 16 июня в Печерский суд относительно того, чтобы перенести заседание “по причине невозможности явки Порошенко, т. к. на 18 июня назначены похороны его отца”. Издание указывает, что адвокаты Порошенко, якобы сразу были проинформированы о ходатайстве.

“Это всё циничное вранье и спекуляция на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12 в клубе Кабмина. Лицемерная забота Генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна”, – сказал Илья Новиков.