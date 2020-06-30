Самый популярный цирк в мире, Cirque du Soleil, объявил о банкротстве в связи с закрытием шоу из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр заявил, что причиной банкротства стал “масштабный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19”.

Теперь в цирке планируют реструктуризировать долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

“В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу через COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании”, – заявил Ламарр.

Стоит отметить, что Cirque du Soleil был основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известный отказом от участия животных в спектаклях и своими шоу, в которых цирковая мастерство сочетается с хореографией.

Долги цирка составляют около миллиарда долларов. Чтобы остановить финансовые потери в цирке уволили 3,5 тысячи сотрудников.