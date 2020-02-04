7-9 апреля 2020 г. в Киеве состоится CISOLAR 2020, 9-я Международная конференция и выставка солнечной энергетики Центральной и Восточной Европы.

Солнечная энергетика продолжает занимать ведущие позиции по количеству установленных мощностей среди всех возобновляемых источников энергии в мире и в Украине, в частности.

В период с 2019 по 2024 г.г. мощность возобновляемых источников энергии на глобальном уровне прогнозируемо может увеличиться на 50% именно благодаря солнечной энергетике, ведь только на PV-сегмент приходится почти 60% ожидаемого роста. Мощности солнечной энергетики в Украине выросли за последние 3 года более чем в 7 раз. В частности, по состоянию на 1 декабря 2019 г. общая мощность украинских солнечных станций превысила 3,8 ГВт.

В глобальном разрезе средняя стоимость электроэнергии, произведенная солнечными станциями, снизилась на 73%. Инвесторы перестали воспринимать солнечную энергетику как дорогую по стоимости отрасль. Это позволяет возобновляемой энергетике конкурировать с традиционными источниками без дополнительного субсидирования на ведущих рынках мира.

В зависимости от законодательных инициатив для Украины 2020 может завершиться установлением от 2 до 5,5 ГВт мощностей солнечной энергетики и приблизить страну к выполнению планов энергетической Стратегии Украины – достижение 25% генерации энергии из возобновляемых источников от общего энергобаланса до 2035 года. Достигнув 5 ГВт “солнечных” мощностей Украина может войти в ТОП-15 самых развитых рынков солнечной энергетики в мире.

Однако, на пути к новым достижениям Украине необходимо сформулировать четкие правила игры и понятную для инвесторов тарифную политику, в частности, внедрить эффективную систему аукционов для объектов возобновляемой энергетики и отказаться от ретроспективного снижения «зеленых» тарифов для построенных солнечных электростанций.

Вопросы новых законодательных условий развития отрасли и возможных рисков будут в центре внимания ведущей бизнес-конференции солнечной энергетики CISOLAR 2020, которая состоится 7 апреля в Киеве, в отеле Fairmont (ул. Набережно-Крещатицкая, 1). В этом году мероприятие соберет более 500 делегатов и выдающихся спикеров с более чем 40 стран.

Также в центре внимания мероприятия будет тема распределенной генерации и технологий хранения энергии, будут представлены последние мировые тренды и успешные бизнес-модели солнечной энергетики, а также новейшие технологические решения и сервисы.

Лучшие проекты отрасли будут определены на традиционной четвёртой церемонии награждения лучших проектов солнечной энергетики CISOLAR AWARDS. За звание лучшего проекта компании будут соревноваться в 5-ти номинациях: лучшая PV-инсталляция для частных домохозяйств, лучшая PV-инсталляция среднего размера, лучшая большая PV-инсталляция, лучший продукт солнечной энергетики и выдающаяся личность в области солнечной энергии.

На 2-дневной выставке новых технологий солнечной энергетики CISOLAR 2020, которая пройдет 8-9 апреля 2020 г. в выставочном центре М82 (ул. Межигорская, 82, Киев), примут участие более 120 ведущих компаний из 30+ стран мира. Среди экспонентов лучшие решения представят EPC компании, производители современных модулей и инверторов, PV-дистрибьюторы, поставщики материалов и аксессуаров, производители креплений и металлоконструкций, программного обеспечения и другие. Компании представят последние разработки и инновационные технологии, современное оборудование, лучшие сервисные и технологические решения для бизнеса и частного сектора. Количество посетителей выставки ожидается на уровне 5 000+.

По прогнозу IB Centre, распределенные солнечные PV-системы на крышах жилых домов, коммерческих помещений и промышленности будут расти и эта тенденция приведет к изменениям в энергосистеме. Быстрый рост способности потребителей производить собственную электроэнергию открывает новые возможности для поставщиков электроэнергии. По всему миру мощности распределенной солнечной электростанции должны ожидаемо вырасти на 320 ГВт до 2025 г., что составит почти половину от общего роста PV-мощностей в последующие 5 лет.

В Украине сегмент домашних солнечных электростанций продолжает активно расти. По состоянию на 1 октября 2019 г. в Украине насчитывалось более 15 тыс. домашних хозяйств, установленная мощность которых превысила 350 МВт.

В рамках Выставки инновационных технологий CISOLAR 2020, будет проведена серия практических тренингов Solar Academy для инсталляторов малых солнечных электростанций. Тренинги пройдут 8 и 9 апреля в конференц-зале выставочного центра М82 (г. Киев, ул. Межигорская, 82). Мероприятия позволят расширить теоретические знания и практические навыки по эксплуатации СЭС, раскрыть скрытый потенциал станции, инсталляторы получат пошаговую инструкцию по увеличению генерации энергии и прибыли станции, будут обсуждены последние изменения в украинском законодательстве и актуальные юридические вопросы отрасли. Среди спикеров представят свои доклады директора и владельцы ведущих украинских компаний, представители государственных органов, инженеры и руководители проектно-технических подразделений, а также юристы в сфере энергетики, строительства и инвестиций.

Линейку мероприятий дополнят B2B и B2C встречи, во время которых будут проводится переговоры, заключаться соглашения и подписываться контракты.

Организатор CISOLAR – Центр Инновационного Бизнеса (IB Centre) – международная компания, которая реализовывает проекты в сфере энергетических инноваций, а также является ведущим продюсером конференций и выставок в сфере новейших энергетических технологий. Среди проектов компании – CISOLAR (конференция и выставка солнечной энергетики), SEF KYIV (форум и выставка устойчивой энергетики), Solar Academy (тренинги и обучающие программы для инсталляторов и инвесторов солнечной энергетики).

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