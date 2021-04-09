Украина может начать поставки питьевой воды в незаконно оккупированный Россией Крым в случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинским гражданам, которые там проживают.

Об этом в интервью “BBC News Украина” сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, в случае такой угрозы Украина могла бы организовать гуманитарные конвои для обеспечения жителей полуострова питьевой водой. Ее могут доставлять “цистернами, бочками, как угодно”.

“Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда на админгранице с Крымом, – ред.) есть – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест – под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: “Люди, надо помогать”, – подчеркнул Резников.

Он также подтвердил официальную позицию Киева по поводу восстановления водоснабжения в Крым: это возможно только после деоккупации полуострова.

“Позиция Украины очень четкая и понятная. После деоккупации Крыма – будет поставка воды как на территорию своей страны”, – отметил Резников.

Он заверил, что украинская власть не имеет “никаких планов разменять, прощупать общественное мнение, создать какое-то предприятие и дать воду на Крым”.

“Если кто-то где-то что-то там ляпнул, это случайность, и она не должна восприниматься серьезно”, – заявил Резников.

“Я напомню, согласно предписаниям соответствующей международной конвенции – Женевской, если я не ошибаюсь, – оккупант несет ответственность за гражданское население и все гуманитарные вопросы. Российская Федерация брала на себя ответственность, когда оккупировала наш полуостров и город Севастополь. Пожалуйста”, – подытожил он.

Стоит отметить, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Семь лет тому назад, 27 февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. 1 марта 2014 года Российская Федерация официально приняла решение о введении своих войск на территорию Украины.

После захвата Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили. Украина установила в начале канала (в Херсонской области) заградительную дамбу, прекратив таким образом подачу воды.