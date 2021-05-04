Про це повідомили у блозі компанії.

Зазначається, що доступ до бета-версії отримали лише деякі користувачі. Однак згодом застосунок стане доступний для “великої кількості користувачів”.

“Якщо ви чуєте, що хтось каже, що він використовує Clubhouse в офіційному застосунку для Android, будь ласка, привітайте їх! Ми не можемо дочекатися, щоб протягом наступних тижнів запросити більше користувачів Android у Clubhouse”, – повідомили у компанії.

Довідка. Clubhouse був запущений у березні 2020 року – відтоді компанія швидко стала одним з найпопулярніших споживчих застосунків в Кремнієвій долині. У новій соцмережі користувачі можуть збиратися у віртуальних кімнатах і обговорювати різні теми. Правда, без тексту, відео або фото – тільки в аудіоформаті.

Зараз застосунок доступний тільки користувачам пристроїв на операційній системі iOS, які отримали запрошення.

Наприкінці лютого творці голосової соцмережі Clubhouse взялися за розробку Android-версії програми й вже найняли фахівців.