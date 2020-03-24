Об этом говорится в материале американской медиа-компании CNN. #Буквы приводят полный перевод статьи.

Хенрик Лерфельдт делится воспоминаниями о “Кицлохе” – популярном ресторане в австрийском горнолыжном курорте Ишгль, где он отдыхал несколько вечеров вместе с друзьями три недели назад.

Сейчас 56-летний датчанин находится на карантине в 50 милях от Копенгагена в своем доме. Он рассказал CNN, что отдыхал в “Кицлохе” в провинции Тироль после катания на лыжах.

“Множество людей, много напитков и приятные официанты, которые рады обслужить вас”, – делится он воспоминаниями.

Через четыре дня после возвращения домой у Лерфельдта подтвердился COVID-19, как и у одного из его друзей, с которым он путешествовал. Но это всего лишь двое из сотен людей по всей Европе, которые инфицировались в Ишгле, и некоторые – непосредственно в “Кицлохе”, как сообщают европейские власти.

В “Кицлохе” отказались комментировать CNN эту ситуацию. Его владелец, Бернхард Зангерл 16 марта сказал немецкому новостному сайту t-online, что его сотрудники также пострадали от вируса и возмутился попытками привязать вспышку коронавируса к одной компании.

Несмотря на то, что 4 марта правительство Исландии заявило, что группа ее граждан заразилась коронавирусом в Ишгле, австрийские власти не закрыли горнолыжные курорты и не запретили вечеринки. Все это продолжало работать еще в течение девяти дней. Курорты были закрыты аж 13 марта, бары в Ишгле – 10 марта. Более того, ресторан “Кицлох” продолжал работать и после того, как у бармена был подтвержден коронавирус.

В медицинском управлении провинции Тироль, где туризм является важной экономической составляющей, заявили, что “нет причин для беспокойства”. Глава ведомства Франц Кацграбер отказался от комментариев.

Даже после того, как у бармена подтвердили положительный результат, медицинский орган Тироля, где горнолыжный туризм является одним из крупнейших экономических секторов, опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что “нет причин для беспокойства”. CNN обратилась к Кацграберу за дальнейшими комментариями, но ответа не последовало.

Ишгль и соседние деревни ежегодно посещают около 500 тысяч туристов, среди которых были и знаменитости, и политики, такие как Пэрис Хилтон, Наоми Кэмпбелл и Билл Клинтон. После ряда утверждений о том, что город и местные бары стали эпицентром распространением вируса, австрийские властям пришлось признать это. В заявлении, отправленном CNN по электронной почте, правительство провинции все же настаивало, что не затягивало с мерами. В Тироле утверждают, что действовали своевременно и эффективно.

“Благодаря предпринятым мерам власти смогли сдержать дальнейшее распространение инфекции по цепочке”, – написал Бернхард Тилг, советник по вопросам здравоохранения, науки и исследований провинции Тироль.

Эксперты в области здравоохранения, однако, считают иначе.

Повод для тревоги

Помощник директора по здравоохранению в исландском управлении здравоохранения сказал CNN, что главный эпидемиолог страны Торольфур Гуднасон уведомил 4 марта австрийские власти о том, что несколько исландских туристов заразились вирусом, находясь в Ишгле. Гуднасон использовал для уведомления официальную Европейскую систему раннего предупреждения и реагирования.

На следующий день после того, как Исландия уведомила Австрию, что исландские туристы заразились COVID-19, Рейкьявик добавил Ишгль в список зон риска передачи коронавируса наравне с эпицентрами в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.

Ян Правсгаард Кристенсен, профессор иммунологии инфекционных заболеваний Университета Копенгагена, сказал CNN, что заявление исландских властей должно было немедленно вызвать тревогу.

“Учитывая, что люди в барах и ресторанах находятся в тесном контакте… как только становится известно о … людях, зараженных в таком районе, там должен быть немедленно объявлен карантин”, – сказал он.

Однако региональные власти Тироля преуменьшили риски. В первой официальной реакции на уведомление из Исландии, Кацграбер заявил что “маловероятно”, что эти граждане заразились в Тироле. Он посчитал, что свидетельств одного туриста, который мог находиться в одном самолете с инфицированным из Италии, – не достаточно.

Пивной пинг-понг “рот-в-рот”

Через три дня после предупреждения из Исландии, 7 марта, у 36-летнего бармена ресторана “Кицлох” был выявлен коронавирус. Позже было установлено, что бармен контактировал с 22 людьми, 15 из которых заразились COVID-19. Эту информацию руководство австрийской провинции — подтвердило. После этого вспышка распространилась далеко за пределы Тироля. Согласно последним данным датского правительства из более чем 1400 случаев в Дании, 298 людей инфицировались в Австрии. Для сравнения, только 61 случай был связан с поездкой в Италию, которая до сих пор является наиболее пострадавшей страной в Европе.

По состоянию на 20 марта исландским властям известно о восьми людях, которые заразились коронавирусом непосредственно в Ишгле, сообщили CNN в органах здравоохранения.

“Сначала мы не понимали, откуда могло появиться так много случаев заражения”, – объяснили в Тироле.

Но ситуация прояснилась, когда чиновники выяснили, что происходило в некоторых из баров и клубов Ишгля.

“Мы поняли, что они (посетители – ред.) обменивались слюной, потому что играли в пивной пинг-понг ртом”.

Игра заключалась в том, чтобы ловить шарики для пинг-понга ртом в пивных бокалах, и затем орально передавать другим людям.

Лерфельдт сообщил, что бармены из “Кицлоха” использовали так же медные свистки, чтобы передвигаться по бару среди клиентов, когда разносили напитки. Он также рассказал, что клиенты тоже пользовались этими же свистками для развлечения. “Я понимаю, люди хотят насвистывать — никто же не знал, что он болен”, – сказал Лерфельдт.

Моника Редлбергер-Фриц, заведующая кафедрой гриппа в Медицинском университете Вены, рассказала CNN, что распространение вируса в Ишгле означает, что, по крайней мере, один человек заразил большое количество других людей.

“Это означает, что был, по крайней мере, один человек с очень высокой вирусной нагрузкой, и в то время как большинство людей заражают в среднем от двух до трех человек, такие люди могут передать заболевание 40, 50 или 80 людям”.

Анита Лукнер-Хорнишер, представитель медицинского управления Тироля, заявила в пресс-релизе 8 марта, что “передача вируса гостям бара с медицинской точки зрения довольно маловероятна”. Однако, она не предоставила никаких доказательств.

Власти закрыли “Кицлох” 9 марта и заявили, что до этого не было повышенного риска распространения заболевания. 10 марта губернатор Тироля Гюнтер Платтер заявил на пресс-конференции, что все новые случаи, подтвержденные в провинции в тот день —всего 16 — были связаны с одним баром и одним из его барменов. Позже в Тироле подтвердили, что этот бар – “Кицлох” – небольшой, но шумный бар, где, по словам Лерфельдта, он и его друзья провели пять вечеров.

“Мы установили, что риск заражения в барах очень высок и все случаи ведут к одному бару”, – сказал Платтер.

Сотни заражений ведут в Ишгль

По крайней мере четыре страны, включая Исландию, уже сообщили о том, что их граждане заразились в Ишгле. Таким образом, крошечная австрийская деревня, в которой постоянно проживает не более 1600 жителей, стала одним из существенных вектором распространения COVID-19. По данным немецких СМИ, наряду с Данией и Исландией, также и Германия проследила цепочку 300 случаев заражения в Ишгле. Более 80 из них – в Гамбурге и 200 в небольшом городе Аален.

Количество случаев в Аалене настолько велико, что местные власти создали отдельный электронный адрес для обращений от людей, которые посетили Ишгль. На виртуальной пресс-конференции 17 марта министр здравоохранения германской земли Баден-Вюртемберг сказал: “Наша проблема не Иран, это – Ишгль”. Норвегия также подтвердила, что по состоянию на 20 марта 862 из 1742 случаев заражения случились за рубежом. Сообщается, что 549 из них побывали в Австрии.

Ресторан “Кицлох” может одновременно посетить 100 человек. Когда Лерфельдт был там, в заведении было полно гостей из Дании, Швеции, Норвегии и Германии, как он сам подтвердил. Когда австрийский курорт закрыли – только через девять дней после первого случая, о котором стало известно благодаря сообщению из Исландии — оставшихся туристов попросили покинуть деревню и вернуться домой без промедления. Большинство туристов сразу вернулись в свои страны. Тем не менее, в Тироле считают, что “власти действовали правильно во всех аспектах”.

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