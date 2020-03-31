В США предсказывают 82 тысячи смертей от COVID-19 к августу – CNN

При соблюдении карантина, в США ожидается 82 тысяч смертей от коронавируса в августе.

Об этом сказала Дебора Биркс, координатор реагирования на коронавирус в Белом доме, передает CNN.

Биркс объяснила, что решение президента США Дональда Трампа продлить карантин до 30 апреля основывается на заключениях, к которым пришли ученые, разработав математическую модель.

Чиновники рассмотрели 12 статистических моделей. Предполагается, что к августу может насчитыватся 82 тысячи летальных случаев.

“Если предположить, что социальные дистанции будут продолжаться до мая, то обнаружится, что к августу около 82 тысяч человек в США могут умереть от COVID-19”, – сказано в материале.

Согласно оценкам, в США ежедневно могут умирать от коронавируса более 2 тысяч человек. Модель, которая регулярно обновляется, предполагает, что на 15 апреля понадобится 61 тысяча больничных мест, в то время, как сейчас обеспечено 224 тысяч.

“Мы обеспокоены растущим числом потенциальных жертв. Даже после введения мер социального дистанцирования, спрос на больничные услуги во время пика пандемии COVID-19, вероятно, существенно превысит возможности”, – сказала Брикс.