Об этом сообщает телеканал CNN.
Напиток приобрел огромное количество поклонников в 1970-х и 1980-х годах.
В компании отметили, что давно планировали отказаться от выпуска Tab, но пандемия коронавируса ускорила принятие такого решения.
Так, начали происходить сбои в поставках и изменилось поведение потребителей. Это вынудило Coca-Cola ускорить выполнение своего “плана по рационализации ассортимента напитков”.
“Речь идет о том, чтобы продолжать следовать за потребителем и очень целенаправленно решать, какие из наших брендов больше всего заслуживают инвестиций и ресурсов, а также предпринимать жесткие, но важные шаги для выявления тех продуктов, которые теряют актуальность”, – отметили в компании.
Tab выпускали с 1963 года. Это была первая диетическая газировка Coca-Cola. Пик популярности напитка пришелся на 1970-е и 1980-е годы.
После выхода на рынок еще одного диетического напитка в 1982 году – Diet Coke – спрос на Tab начал падать. Но компания не останавливала производство напитка из-за клиентов, которые хотели и дальше пить Tab.
Согласно данным The Wall Street Journal, в 2019 году продажи Tab в мире составили всего 0,1% от общего объема продаж диетической колы (в $22 млрд). Так, доля Diet Coke составила 35% продаж, а Coke Zero Sugar — 22%.
Компания откажется и от нескольких других напитков: среди них Odwalla, Zico, Coca-Cola Life и Diet Coke Feisty Cherry.
- Ранее компания Coca-Cola объявила о том, что сократит около четырех тысяч рабочих мест из-за снижения уровня продаж в связи с пандемией.