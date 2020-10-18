Американская компания Coca-Cola прекратит выпуск своей первой диетической газировки Tab до конца 2020 года – спустя почти 60 лет после запуска ее в производство.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Напиток приобрел огромное количество поклонников в 1970-х и 1980-х годах.

В компании отметили, что давно планировали отказаться от выпуска Tab, но пандемия коронавируса ускорила принятие такого решения.

Так, начали происходить сбои в поставках и изменилось поведение потребителей. Это вынудило Coca-Cola ускорить выполнение своего “плана по рационализации ассортимента напитков”.

“Речь идет о том, чтобы продолжать следовать за потребителем и очень целенаправленно решать, какие из наших брендов больше всего заслуживают инвестиций и ресурсов, а также предпринимать жесткие, но важные шаги для выявления тех продуктов, которые теряют актуальность”, – отметили в компании.

Tab выпускали с 1963 года. Это была первая диетическая газировка Coca-Cola. Пик популярности напитка пришелся на 1970-е и 1980-е годы.

После выхода на рынок еще одного диетического напитка в 1982 году – Diet Coke – спрос на Tab начал падать. Но компания не останавливала производство напитка из-за клиентов, которые хотели и дальше пить Tab.

Согласно данным The Wall Street Journal, в 2019 году продажи Tab в мире составили всего 0,1% от общего объема продаж диетической колы (в $22 млрд). Так, доля Diet Coke составила 35% продаж, а Coke Zero Sugar — 22%.

Компания откажется и от нескольких других напитков: среди них Odwalla, Zico, Coca-Cola Life и Diet Coke Feisty Cherry.