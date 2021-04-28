У Міністерстві освіти та науки України заявили, що випускники шкіл у 2021 році звільняються від ДПА (Державної підсумкової атестації), проте можуть пройти її за власним бажанням.

Про це повідомляється на сайті відомства.

“Відповідно до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)”, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Водночас вони зберігають за собою право пройти її за власним бажанням”, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що законодавством не передбачено вибіркового звільнення від проходження ДПА з якогось одного чи кількох предметів. Так само закон не звільняє від проходження ЗНО осіб, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2021 році.

Пройти ДПА у закладі освіти (не у формі ЗНО) мають право зокрема:

громадяни України, які завершили навчання й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;

здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою, заочною, сімейною (домашньою) формами;

здобувачі, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах;

здобувачі, які проживають на тимчасово окупованій території України, на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення);

здобувачі, які через поважні причини не брали участі в основній сесії ЗНО та були допущені до проходження додаткової сесії ЗНО, але не змогли через поважні причини взяти участь у ній.

Також наголошується, що громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території країни (на території проведення ООС та території населених пунктів на лінії зіткнення) і не здобувають загальну середню освіту в закладах, підконтрольних Україні, мають для отримання атестату пройти річне оцінювання за 11-й клас у закладі освіти, до якого вони були зараховані.

“Надалі такі особи за їхнім бажанням можуть пройти ДПА у закладі освіти або у формі ЗНО. У разі, якщо такі особи не були зараховані до закладів освіти на території, підконтрольній Україні, і не мають результатів річного оцінювання, для них не може бути замовлено та видано документи про повну загальну середню освіту”, – повідомили в МОН.

Зазначається також, що у 2020/2021 навчальному році підсумкове оцінювання результатів навчання можна пройти дистанційно.