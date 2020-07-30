В этом году внешнее независимое оценивание на максимальный балл сдали 447 человек, это на 63 % больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Так, на основную сессию ВНО в этом году зарегистрировалось 379 493 человека. Участники могли сдать тесты по четырем учебным предметам, среди которых два обязательных: украинский язык и литература и история Украины или математика, а два на выбор. Для выбора были предложены: биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки.

Всего было проведено 913 995 тестов – это 74,5 % от запланированного количества.

“Традиционно самыми популярными учебными предметами стали украинский язык и литература, история Украины и математика. Также в этом году участники активно выбирали географию, английский язык и биологию. Меньше зарегистрированных было по физике, химии, английскому, немецкому и французскому языках”, – отметил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Отмечается, что в этом году по сравнению с прошлым годом, существенно увеличилось 200-балльников.

“Количество лиц, которые набрали максимальный тестовый балл и получили оценку 200 баллов в этом году – 447, это больше на 63 %, чем в прошлом. Больше всего “отличников” по математике – 142 человека. На втором месте – английский язык, 84. Количество участников, получивших высший балл по физике – 60, тогда как в прошлом их было всего 4. Кроме того, один из участников – ученик обычной сельской школы – набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литература – 200 баллов, математика – 200 баллов, английский язык – 199 баллов, физика – 196 баллов”, – подчеркнул Шкарлет.

В МОН добавили, что тестирование прошло с соблюдением всех правил безопасности и с применением противоэпидемиологических средств. Согласно нынешним противоэпидемическим требованиям участников с температурой более 37,2 С и / или признаками острых респираторных заболеваний не допускали к пунктам тестирования. В общем, из-за обнаруженных признаков ОРЗ к пунктам проведения ВНО не допустили 127 человек. Все они имели возможность зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии тестирования.