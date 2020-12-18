Covid-19 Украина

обновлено 18.12.2020 в 13:02

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В этом году зажжение главной елки состоится онлайн: где смотреть трансляцию

19 декабря, в День святого Николая, в 19:00 состоится праздничное зажжение главной елки страны на Софийской площади. В этом году оно будет проходить онлайн.

Пятница, 18 декабря 2020, 13:23

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

“Мы с нетерпением ждем того момента, когда погрузимся в новогоднюю сказочную атмосферу. И сделали все возможное, чтобы она была безопасной. Конечно, на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись к установленным требованиям – держать социальную дистанцию и носить средства безопасности! Те, у кого не будет возможности попасть на зажжения новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн”, – отметила директор департамента культуры Диана Попова.

Трансляцию действа можно будет посмотреть на Facebook-странице #Букв.

Также трансляцию будет вести ТРК “Киев” и его Youtube-канал, Youtube-канал КГГА и Официальный портал Киева.

Добавим, что во избежание скопления людей нынешний новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк “Владимирская горка”, Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

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