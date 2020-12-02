Компания Colorful заявила о старте продаж пяти версий видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Продукт доступен в исполнениях Vulcan, Advanced, Ultra, Ultra W и NB-V Battle Axe.

Об этом сообщается на сайте компании.

Известно, что новинки отличаются от предыдущих разработок массивными системами охлаждения. Они оснащены тремя мощными вентиляторами, для функционирования которых необходимо как минимум два свободных слота в корпусе ПК.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V оснащен ЖК-экраном, который может отображать состояние графического процессора и инструменты контроля (температура GPU, частота, напряжение и т.д.). Кроме того, он может отображать загруженное пользователем изображение. ЖК-дисплей можно перевернуть на 90°, чтобы сделать его видимым даже в вертикальной ориентации видеокарты. RTX 3060 Ti Vulcan имеет новую конструкцию вентилятора охлаждения и iGame Vacuum Copper Plated Technics, что обеспечивает превосходный отвод тепла для стабильного разгона.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 10G-V

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC имеет высококачественный корпус с металлическим покрытием, что придает ему таинственный световой эффект холодного света. С помощью одной кнопки RTX 3060 Ti Advanced OC можно привести в режим быстрого повышения производительности до почти 1800 МГц.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V разработана с учетом образа жизни геймеров, благодаря цветовой гамме “Vaporwave”. IGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra оснащена кулером с тремя вентиляторами охлаждения. Радиатор имеет четыре интегрированные тепловые трубы, две тепловые трубы диаметром 6 мм и две тепловые трубы диаметром 8 мм, которые обеспечивают агрессивный отвод тепла.

Colorful GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC-V

Colorful представляет новую белую версию iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC. Как и серия Ultra, Ultra W имеет полностью белый корпус, вентиляторы и заднюю панель. Карта использует охладитель с тремя вентиляторами для быстрого отвода тепла, чтобы максимизировать производительность. В кулере используются два 90-мм и один 80-мм вентиляторы охлаждения. Ее высокоэффективный радиатор имеет две тепловые трубы диаметром 6 мм и две трубки диаметром 8 мм. iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W идеально подходит для полностью белых игровых ПК.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe

Самым простым решением в ассортименте вариантов GeForce RTX 3060 Ti от компании Colorful является модель iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe. Ее отличает черно-красное цветовое оформление системы охлаждения, наличие всего одного 8-контактного разъема дополнительного питания, а также эталонные показатели частоты работы графического процессора на уровне 1665 МГц в режиме Boost.

Цены:

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC 10G -V: $ 599;

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 10G -V: $ 519;

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V – $ 479;

Colorful GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 10G-V – $ 479;

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe – $399.