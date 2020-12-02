Об этом сообщается на сайте компании.
Известно, что новинки отличаются от предыдущих разработок массивными системами охлаждения. Они оснащены тремя мощными вентиляторами, для функционирования которых необходимо как минимум два свободных слота в корпусе ПК.
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V оснащен ЖК-экраном, который может отображать состояние графического процессора и инструменты контроля (температура GPU, частота, напряжение и т.д.). Кроме того, он может отображать загруженное пользователем изображение. ЖК-дисплей можно перевернуть на 90°, чтобы сделать его видимым даже в вертикальной ориентации видеокарты. RTX 3060 Ti Vulcan имеет новую конструкцию вентилятора охлаждения и iGame Vacuum Copper Plated Technics, что обеспечивает превосходный отвод тепла для стабильного разгона.
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 10G-V
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC имеет высококачественный корпус с металлическим покрытием, что придает ему таинственный световой эффект холодного света. С помощью одной кнопки RTX 3060 Ti Advanced OC можно привести в режим быстрого повышения производительности до почти 1800 МГц.
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V разработана с учетом образа жизни геймеров, благодаря цветовой гамме “Vaporwave”. IGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra оснащена кулером с тремя вентиляторами охлаждения. Радиатор имеет четыре интегрированные тепловые трубы, две тепловые трубы диаметром 6 мм и две тепловые трубы диаметром 8 мм, которые обеспечивают агрессивный отвод тепла.
Colorful GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC-V
Colorful представляет новую белую версию iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC. Как и серия Ultra, Ultra W имеет полностью белый корпус, вентиляторы и заднюю панель. Карта использует охладитель с тремя вентиляторами для быстрого отвода тепла, чтобы максимизировать производительность. В кулере используются два 90-мм и один 80-мм вентиляторы охлаждения. Ее высокоэффективный радиатор имеет две тепловые трубы диаметром 6 мм и две трубки диаметром 8 мм. iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W идеально подходит для полностью белых игровых ПК.
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe
Самым простым решением в ассортименте вариантов GeForce RTX 3060 Ti от компании Colorful является модель iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe. Ее отличает черно-красное цветовое оформление системы охлаждения, наличие всего одного 8-контактного разъема дополнительного питания, а также эталонные показатели частоты работы графического процессора на уровне 1665 МГц в режиме Boost.
Цены:
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC 10G -V: $ 599;
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 10G -V: $ 519;
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V – $ 479;
Colorful GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 10G-V – $ 479;
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe – $399.
- Компания NVIDIA анонсировала выход новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Эта новинка пока является наиболее доступным представителем серии RTX 3000.