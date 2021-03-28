Программа поставок вакцин против коронавируса в более бедные страны COVAX, поддерживаемая Всемирной организацией здравоохранения, предполагает, что Институт сыворотки Индии (SII) возобновит полные поставки вакцины AstraZeneca для нее в мае.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на ЮНИСЕФ.

“Ожидается, что поставки вакцины SII/AstraZeneca полностью возобновятся к маю, а затем ускорятся”, – сообщила Reuters пресс-секретарь ЮНИСЕФ по электронной почте.

Она добавила, что COVAX – программа доступа к вакцинам от COVID-19 странам с более низким уровнем доходов – ведет переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить “некоторые поставки” и в апреле. COVAX ожидал в общей сложности 90 миллионов доз от SII в марте и апреле, из которых он пока получил около 28 миллионов.

ЮНИСЕФ является партнером-дистрибьютором программы, осуществляемой совместно с альянсом вакцин GAVI.

Индия, крупнейший в мире производитель вакцин, заявила в пятницу, что сделает внутренние прививки от COVID-19 приоритетом в связи с ростом числа инфекций, и сообщила о своем решении международным партнерам.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в пятницу, что решение Индии в целом “понятно”, но ВОЗ ведет переговоры и должна предоставлять дозы другим странам.

Он добавил, что на сегодняшний день COVAX доставил 32 миллиона доз вакцины в 61 страну. Но 36 стран все еще ждут препарат, чтобы начать прививки.