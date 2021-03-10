Детский фонд Организации Объединенных Наций призвал страны пожертвовать больше денег, чтобы помочь бедным странам получить доступ к вакцинам от COVID-19, заявив, что для этого требуется еще примерно 1 миллиард долларов.

Об этом на Всемирном правительственном саммите в Дубае сообщила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, пишет Reuters.

ЮНИСЕФ, крупнейший в мире покупатель вакцин, участвует в поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения программе COVAX по поставке прививок от COVID-19 странам с развивающейся экономикой.

“Мы просим мир увеличить финансирование для ЮНИСЕФ и нашего распределения вакцин. Нам требуется еще около 1 миллиарда долларов”, – сказала Генриетта Фор.

По ее словам, это финансирование можно использовать для укрепления систем здравоохранения в более бедных странах и для поддержки распространения там вакцин.

Инициатива COVAX направлена ​​на поставку не менее 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19 в этом году, в том числе 1,3 миллиарда доз в страны с более низким уровнем доходов.

Фор призвала производителей вакцин подписать лицензионные соглашения, чтобы препараты можно было производить на местном уровне, выделив Африку как рынок, который в этом нуждается.

Также она отметила, что схема COVAX вряд ли сможет охватить весь мир в этом году.

“Нам еще многое предстоит сделать, и мы могли бы сделать больше, если бы нам помогали”, – сказала Фор.