Об этом на Всемирном правительственном саммите в Дубае сообщила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, пишет Reuters.
ЮНИСЕФ, крупнейший в мире покупатель вакцин, участвует в поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения программе COVAX по поставке прививок от COVID-19 странам с развивающейся экономикой.
“Мы просим мир увеличить финансирование для ЮНИСЕФ и нашего распределения вакцин. Нам требуется еще около 1 миллиарда долларов”, – сказала Генриетта Фор.
По ее словам, это финансирование можно использовать для укрепления систем здравоохранения в более бедных странах и для поддержки распространения там вакцин.
Инициатива COVAX направлена на поставку не менее 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19 в этом году, в том числе 1,3 миллиарда доз в страны с более низким уровнем доходов.
Фор призвала производителей вакцин подписать лицензионные соглашения, чтобы препараты можно было производить на местном уровне, выделив Африку как рынок, который в этом нуждается.
Также она отметила, что схема COVAX вряд ли сможет охватить весь мир в этом году.
“Нам еще многое предстоит сделать, и мы могли бы сделать больше, если бы нам помогали”, – сказала Фор.
- Ранее ВОЗ призвала компании отказаться от патентов на COVID-вакцины. Это поможет странам производить и продавать дешевые копии препаратов.