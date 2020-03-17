Американский Центр по контролю за заболеваниями опубликовал временные рекомендации для медучреждений относительно профилактики и контроля инфекций для пациентов с подозрением на COVID-19 или с подтвержденными случаями.

Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centre for disease control and prevention).

В центре напоминают, что основной способ заразиться – это воздушно-капельный путь, когда люди кашляют или чихают. Этот аэрозоль зависает в воздухе и может попасть в рот, нос или глаза людей, которые находятся поблизости, или, возможно, вдыхаться в легкие. При этом передача по воздуху от человека к человеку на большие расстояния маловероятна.

Основные дистрибьюторы в США заявляют о нехватке средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов N95, лицевых масок и халатов.

В центре подчеркивают, что в периоды нехватки таких средств защиты следует рассмотреть альтернативы N95, в том числе другие классы FFR, эластомерные полумаски и респираторы для очистки воздуха с полной лицевой частью лица и респираторы с очисткой воздуха (PAPR).

Рекомендации Центра:

Минимизируйте вероятность воздействия

Превентивные меры должны предприниматься до прибытия/поступления пациента, в течение всего периода лечения/нахождения пациента в медучреждении и до тех пор, пока палату пациента не продезинфицируют.

До прибытия пациента

Пациента следует попросить заранее позвонить и обсудить необходимость перенести визит, если у него есть симптомы респираторной инфекции (например, кашель, боль в горле, лихорадка).

Для пациентов, которые хотят пройти обследование на респираторную инфекцию, необходимо выяснить, действительно ли ему надо прийти в медучреждение или возможна консультация удаленно.

Если пациент должен прийти на прием, попросите его позвонить заранее и проинформировать о наличии симптомов респираторной инфекции и принять соответствующие профилактические меры – одеть маску.

Визит пациента

Необходимо продумать ограничение точек входа в медучреждение.

Позаботиться о том, чтобы все лица с симптомами COVID-19 или другими респираторными инфекциями (например, лихорадка, кашель) соблюдали гигиену дыхания, гигиену рук.

Разместите визуальную информацию (например, знаки, плакаты) на входе и в стратегически важных местах (например, в зонах ожидания, лифтах, кафе), чтобы пациентам напоминать о гигиене рук, дыхательной гигиене.

Необходимо обеспечить расходные материалы: спиртосодержащие антисептики, салфетки и урны для их утилизации.

Следует установить физические барьеры (например, стеклянные или пластиковые окна) в зонах приема.

Необходимо обеспечить безопасную сортировку и изоляцию пациентов с симптомами COVID-19 или другой респираторной инфекции.

Приоритет сортировки пациентов с респираторными симптомами

Во время регистрации у всех пациентов необходимо спросить о наличии симптомов респираторной инфекции и истории поездок в районы, где зафиксирован COVID-19.

Изолировать пациента в комнате для осмотра с закрытой дверью.

Госпитализация пациента

Медикам следует оценить необходимость госпитализации пациентов с COVID-19 или другими респираторными инфекциями. Возможно человеку будет достаточно ухода на дому.

В случае госпитализации пациента с подозрением на COVID-19, его следует поместить в комнату для одного человека с закрытой дверью. Пациент должен иметь отдельную ванную комнату.

Соблюдайте стандартные меры предосторожности

Стандартные меры предосторожности предполагают, что каждый человек потенциально заражен или колонизирован патогеном. Поэтому следует использовать респиратор или лицевую маску, халат, перчатки и средства защиты глаз.

Гигиена рук

Медик должен мыть руки до и после всех контактов с пациентом, контакта с потенциально инфекционными материалами, а также перед надеванием и после снятия защитной одежды, включая перчатки.

Для обработки следует использовать антисептик или мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд.

Любые повторно используемые средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимо дезинфицировать.

Респиратор или маска для лица

Наденьте респиратор или маску для лица перед входом в комнату пациента.

Респираторы N95 или респираторы, обеспечивающие более высокий уровень защиты, следует использовать вместо лицевой маски.

Одноразовые респираторы и маски для лица следует снимать и выбрасывать после выхода из комнаты пациента. После следует помыть руки.

При использовании многоразовых респираторов их необходимо очистить и продезинфицировать в соответствии с инструкциями производителя.

Защита глаз

Надевайте защитные очки (то есть защитные очки, которые закрывают переднюю и боковые стороны лица). Личные очки и контактные линзы НЕ считаются адекватной защитой глаз.

Снимите защитные очки перед тем, как покинуть комнату пациента или зону ухода.

Продезинфицируйте защитные очки в соответствии с инструкциями производителя. Одноразовые средства защиты глаз следует утилизировать сразу после использования.

Перчатки

Надевайте чистые нестерильные перчатки при входе в палату.

Замените перчатки, если они порвались или сильно загрязнены.

Снимайте и выбрасывайте перчатки сразу перед выходом из комнаты пациента, вымойте руки.

Халаты

При входе в палату к пациенту наденьте чистый защитный халат. Поменяйте его, если испачкается.

Снимите и выбросьте халат в специальный контейнер для мусора или белья перед тем, как покинуть комнату пациента. Одноразовые халаты следует выбрасывать после использования. Тканевые халаты следует стирать после каждого использования.

Если есть нехватка халатов, то они предоставляются в первую очередь для:

процедур, генерирующих аэрозоль;

процедур, где могут быть брызги;

процедур по уходу за пациентами с высокой степенью контакта, которые предоставляют возможности для передачи патогенов на руки и одежду медработника, например:

переодевание;

купание / душ;

гигиенические процедуры;

смена постельного белья;

смена нижнего белья, поход в туалет;

обработка ран.

Сбор диагностических респираторных образцов

При сборе диагностических образцов дыхательных путей медработник должен носить респиратор N95 или выше класса, защитные очки, перчатки и халат.

Количество персонала, присутствующих во время процедуры, должно быть ограничено только теми, которые реально необходимы.

Сбор образцов следует проводить в обычной комнате для осмотра с закрытой дверью.

Оперативно очистите и продезинфицируйте поверхности помещения.

Доступ посетителей в медучреждение

Все посетители должны заботиться о частой гигиене рук и соблюдать правила гигиены дыхания.

Пассивный скрининг посетителей на наличие симптомов острого респираторного заболевания перед входом в медицинское учреждение.

Разместите визуальные оповещения (например, знаки, плакаты) на входе и в стратегически важных местах, советуя посетителям не входить в учреждение в случае болезни.

Информируйте посетителей о правильном использовании СИЗ.

Посещение пациентов, например, онкологических и трансплантационных отделений, должно быть ограничено.

Ограничьте посещение пациентов с COVID-19.

Определите места, где могут находиться посетители.

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Внедрение инженерного контроля

Необходимо продумать и установить технические средства контроля, чтобы минимизировать контакт медперсонала с больными. Это: физические барьеры или перегородки,

шторы между пациентами в общих зонах, системы очистки воздуха.

Обучение медицинского персонала

Всему медперсоналу необходимо провести переподготовку. Сюда входит правильное использование СИЗ до ухода за пациентом, включая предотвращение загрязнения одежды, кожи и окружающей среды во время процесса.

Экологический инфекционный контроль

При уходе за пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус следует использовать специальное медицинское оборудование.

Все медоборудование должно быть продезинфицировано в соответствии с инструкциями производителя и правилами учреждения.

Убедитесь, что процедуры очистки окружающей среды и дезинфекции выполняются последовательно и правильно.

Для ОРВИ подходят обычные процедуры очистки и дезинфекции (например, использование чистящих средств и воды).

Уход за прачечной, кухней должен осуществляться в соответствии с обычными процедурами.

Отчетность внутри и между учреждениями здравоохранения и органами общественного здравоохранения

Передайте информацию об известных пациентах с COVID-19 всему персоналу, прежде чем передавать их в другие отделения учреждения и в другие медицинские учреждения.