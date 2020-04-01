Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
Он напомнил, что в Украине зафиксировано 17 летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом, из них 4 за прошедшие сутки.
При этом Ляшко подчеркнул, что в статистику летальных случаев попадают все пациенты, у которых диагностирован COVID-19. Однако это не означает, что во всех 17 летальных случаях именно коронавирус привел к смерти.
“Сегодня в статистику летальных случаев от коронавирусной болезни попадают все случаи, когда мы диагностировали COVID-19. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит по другим причинам”, – заявил Ляшко.
Он пообещал, что вскоре будет опубликована “детальная разбивка” по каждому из 17 летальных случаев.
“Но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у тех, кто болен сахарным диабетом“, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями (особенно теми, которые угнетают иммунную систему), сегодня находятся в большой группе риска.
“Защита этих людей – наша общая обязанность… Мы должны их изолировать и сделать все возможное, чтобы на период карантина не допустить их инфицирования. Поскольку в этой группе больше всего возникает осложнений, тяжелее всего протекает заболевание и самое большое количество летальных случаев. И такая статистика во всем мире”, – заявил Ляшко.
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(На видео – с 2:35)
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