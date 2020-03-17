Италия – эпицентр распространения коронавирусной инфекции на территории Европы. Опыт этого государства может быть полезен для других стран, где сообщают о первых случаях заражения.

Об этом идет речь в материале для веб-портала Medscape.

Первый официально зарегистрированный случай заражения коронавирусной инфекцией в Италии датируется 30 января. Тогда нескольких китайских туристов, приехавших из Уханя через Пекин, госпитализировали в больницу Спалланцани в Риме, специализирующуюся на инфекционных заболеваниях.

В тот же день министр здравоохранения Роберто Сперанса объявил запрет на воздушное движение для рейсов, прибывающих в Италию из любого китайского города, включая Гонконг и Макао, чтобы заблокировать возможное распространение инфекции.

Но спустя несколько дней в стране фиксировались новые случаи заражения. Первыми госпитализировали итальянцев, которые ранее вернулись из Уханя. Поскольку все случаи были “привозными”, медики были спокойны, так как надеялись, что, закрыв воздушное сообщение с Китаем, распространения инфекции удастся быстро избежать.

О распространении коронавируса внутри страны стало известно спустя почти месяц. 20 февраля итальянку из региона Ломбардия госпитализировали с атипичной пневмонией. Она не ездила в Китай и не общалась с кем-либо из представителей азиатского региона.

Небольшой городок Кодоньо стал новым очагом распространения вируса. С каждым днем здесь находили новые случаи заражения. Вскоре регион закрыли на двухнедельный карантин.

Спустя три недели, 12 марта, в Италии уже зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев подтвержденного заражения коронавирусной инфекцией. Из них свыше тысячи людей умерли, а около 1,2 тысячи – выздоровели.

Теперь вся страна на строгом карантине, но в больших городах ежедневно появляется десятки новых больных, а медикам порой приходится выбирать кого спасать от заражения.

Роберто Косентини, глава отделения неотложной помощи в больнице Папы Иоанна XXIII в Бергамо, одном из наиболее пострадавших городов, живет в больнице последние 3 недели.

“Это как волна. Сейчас у нас около 60-80 новых пациентов с COVID-19 в день”, – рассказал он.

Чтобы побороть кризис, итальянские врачи обратились за помощью к коллегам из Китая. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо попросил своего китайского коллегу Ван И о помощи.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, другие страны Европы берут пример с Италии.

Главный урок, который извлекли итальянцы – скорректировать систему проведения теста на наличие коронавирусной инфекции.

Джованни Мага, директор Института молекулярной генетики Итальянского национального исследовательского совета в регионе Ломбардия, рассказал, что они тестируют всех, у кого есть симптомы возможного заражения.

“Существует множество споров о том, как нужно тестировать на наличие вируса SARS-CoV-2. Во многих странах тестируют только людей с симптомами. В начале кризиса мы решили проверить всех, кто был в контакте с человеком, инфицированным вирусом, и это то, что ВОЗ также рекомендует. Но в конечном итоге это стало невозможным, и теперь мы тестируем только тех, у кого есть симптомы”, – пояснил он.

Он считает, что если проводить тесты всем, то можно найти гораздо больше случаев заражения, так как у некоторых людей симптомы могут быть легкими.

“По мнению многих эпидемиологов, другие страны могут оказаться в такой же ситуации, как Италия несколько недель назад… Но поскольку они не проверяют бессимптомных людей, они просто не знают об этом”, – отметил он.

Также медик считает, что на начальном этапе распространения коронавируса в любой стране необходимо максимально расширить методы исследования возможных случаев заражения.